Pourquoi le Batman de Robert Pattinson ne devrait pas s’allier au Superman du DCU

Alors que l’idée d’une collaboration entre le Batman incarné par Robert Pattinson et le Superman de l’univers DC suscite la curiosité des fans, plusieurs arguments soulignent pourquoi cette alliance pourrait ne pas convenir à l’équilibre actuel des deux personnages.

Tl;dr Fusion Batman/Superman nuirait à l’identité de chaque univers.

Atmosphères opposées : sombre pour Batman, optimiste pour Superman.

James Gunn confirme : pas de crossover prévu dans le DCU.

Des univers DC aux ambitions divergentes

Depuis la sortie du nouveau Superman orchestré par James Gunn, les spéculations vont bon train : verra-t-on un jour le Batman incarné par Robert Pattinson croiser la route du héros campé par David Corenswet ? Si certains fans persistent à espérer une telle réunion, la réalité des projets en cours laisse entrevoir une direction tout autre. Il faut dire que les deux figures évoluent dans des mondes diamétralement opposés, marqués chacun par une esthétique et un ton résolument distincts.

Bâtir sans fusionner : l’ADN de deux franchises

Du côté du DC Universe (DCU), la promesse de renouveau est palpable. Le film Superman, premier jalon d’une nouvelle ère supervisée par James Gunn, s’attache à insuffler un souffle d’optimisme et d’humanité à Clark Kent. Metropolis, la Forteresse de Solitude : chaque décor respire ce sentiment de « nouveau départ ». Dès lors, il paraît essentiel pour le studio de prolonger cet élan avec des créations originales – citons les futurs projets autour de Supergirl, Clayface, ou encore Lanterns. Un choix qui s’accompagne cependant d’une contrainte majeure : ne pas diluer cette dynamique en greffant à la hâte le Batman de Matt Reeves ou sa version sombre déjà installée.

L’atmosphère unique de Gotham selon Matt Reeves

Dans un registre bien différent, l’univers construit autour de The Batman se distingue par son ambiance âpre et réaliste. Entre la noirceur poisseuse de Gotham et la complexité morale des personnages (de Selina Kyle à Oz Cobb), le film – tout comme sa série dérivée, The Penguin – déploie un décor dense, foisonnant, où la ville devient presque un protagoniste à part entière. La force de ce microcosme ? Une cohérence rare qui offre au spectateur une immersion totale, loin des codes plus colorés et exubérants du DCU.

L’incompatibilité créative d’un crossover

Imaginer un rapprochement entre ces deux visions reviendrait à sacrifier leur identité propre. Certes, quelques amateurs pourraient se laisser tenter par le chaos tonal que cela provoquerait ; toutefois, l’équilibre fragile des univers risquerait d’en pâtir durablement. D’ailleurs, même si James Gunn nuance ses propos – « Je ne dirais jamais zéro [chance]… Mais ce n’est vraiment pas probable. » –, il a clairement affirmé son intention : chaque Batman restera dans son monde. Forcer une convergence sous pression populaire pourrait nuire autant à la créativité qu’à l’ambition qualitative recherchée.

À l’heure où le DCU façonne son propre Chevalier Noir avec l’aide d’un scénariste encore anonyme, une évidence s’impose : préserver la séparation permet à chaque univers d’explorer ses forces sans concession ni confusion inutile.