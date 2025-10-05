Le jour où Megan Fox a taclé Transformers 2

L’ironie de Megan Fox pendant une interview a fait polémique, mais reflétait surtout le chaos du film derrière la caméra.

Une interview qui tourne au malaise

À la fin des années 2000, suivre la carrière de Megan Fox n’allait pas sans malaise. Star montante du grand écran, elle enchaînait les rôles majeurs, mais l’attitude de certains journalistes et fans jetait souvent une ombre sur sa notoriété. Un épisode marquant reste cet échange, plutôt embarrassant, avec le journaliste Harry Smith lors d’une interview pour la chaîne CBS en 2009. Venue défendre le film à succès réalisé par Michael Bay, Transformers: Revenge of the Fallen, l’actrice se heurte alors à des remarques paternalistes sur son apparence, insinuant qu’elle ne saurait rien des voitures ou motos qu’elle côtoie à l’écran.

L’origine d’une réponse controversée

Face à cette condescendance répétée, difficile pour l’actrice de rester parfaitement diplomate. Pressée par une question maladroite de Harry Smith – qui avouait lui-même ne rien comprendre au scénario –, elle lâche alors : « Je suis dans le film, j’ai lu le script, j’ai vu le film et je ne comprenais toujours pas ce qui se passait… Donc si vous y arrivez sans avoir lu le scénario, vous êtes peut-être un génie. Ce film est fait pour les génies ». Beaucoup interprètent ces mots comme un tacle envers le blockbuster. En pleine tournée promotionnelle, ce genre de sortie n’est guère apprécié par certains fans et spécialistes du cinéma.

L’énigme cinématographique signée Michael Bay

Pourtant, en y regardant de plus près, la réaction de Megan Fox s’explique aisément. Plusieurs années après, la critique pop culture Lindsay Ellis, grande connaisseuse de la saga, admet dans une vidéo avoir peiné à reconstituer le fil narratif du film malgré plusieurs visionnages. Selon elle, le style visuel excessif et perpétuellement épique de Michael Bay, où chaque scène devient une débauche d’effets et de mouvements de caméra spectaculaires, finit par noyer le spectateur sous un trop-plein d’informations.

Un défi pour les spectateurs… et les acteurs !

Il faut dire que Transformers: Revenge of the Fallen accumule personnages et intrigues jusqu’à la saturation. Même les scènes supposées être intimistes sont emportées dans un tourbillon visuel permanent. Ainsi :

Densité narrative extrême : difficile pour quiconque d’en saisir tous les ressorts.

difficile pour quiconque d’en saisir tous les ressorts. Mise en scène explosive : aucune respiration n’est accordée au spectateur.

aucune respiration n’est accordée au spectateur. Surenchère visuelle : chaque plan rivalise d’intensité dramatique.

On comprend donc pourquoi la sortie ironique de l’actrice a pu être mal perçue… tout en étant finalement assez justifiée au vu du défi imposé par ce blockbuster hors norme. De quoi inviter à reconsidérer le traitement médiatique réservé à Megan Fox, victime bien involontaire d’un emballement spectaculaire autant devant que derrière la caméra.