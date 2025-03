3 thrillers d’horreur avec Megan Fox à voir sur Netflix sans tarder

Découvrez trois films d'horreur et thrillers avec Megan Fox, disponibles en streaming sur Netflix dès maintenant.

Megan Fox : Reine de l’Horreur

Si vous êtes un fan de Megan Fox, vous vous souviendrez sans doute de ses rôles marquants dans des films comme Transformers ou Teenage Mutant Ninja Turtles. Cependant, l’actrice n’a pas hésité à se plonger dans le genre de l’horreur, donnant une performance explosive dans le film Jennifer’s Body en 2009. Au fil des années, elle a su se diversifier, jouant dans divers thrillers et sitcoms télévisés.

Une étoile de l’horreur sur Netflix

Si vous êtes abonné à Netflix et que vous appréciez le travail de Megan Fox, vous pourriez vous demander comment retrouver le frisson que vous avez ressenti la première fois que vous avez regardé Jennifer’s Body. De l’androïde qui tourne mal à un plan tordu d’un mari défunt, vous trouverez plusieurs films d’horreur mettant en vedette Fox sur Netflix. Voici trois films que vous pouvez regarder dès maintenant.

Subservience : L’IA à l’horreur

Dans Subservience, Megan Fox incarne Alice, une IA SIM qui commence en tant que gardienne de famille et qui commence progressivement à prendre conscience d’elle-même. Le film suit un père, Nick, qui est en danger de tout perdre alors que les SIMs commencent à prendre le contrôle du monde du travail. Mais que se passera-t-il lorsque Alice commencera à craindre d’être remplacée en tant que « mère » de la famille et que les choses tourneront mal ?

Till Death : Le cauchemar d’une relation

Le film Till Death porte la réalité terrifiante d’une relation contrôlante à un autre niveau. Emma, interprétée par Megan Fox, est forcée d’être menottée au corps de son mari après sa mort. Emma doit alors faire face à une série d’épreuves que son mari a préparées pour elle après son suicide.

Midnight in the Switchgrass : Un drame policier

Midnight in the Switchgrass est mémorable pour de nombreux fans de Megan Fox non seulement pour son intensité, mais aussi parce que c’est sur ce tournage que Fox a rencontré son futur partenaire, Machine Gun Kelly. Le film suit les agents du FBI Rebecca Lombardo et Karl Helter qui enquêtent sur des femmes disparues et assassinées dans une petite ville de Floride. Lorsque leur chemin croise celui d’un tueur en série, ils doivent le trouver avant qu’il ne fasse d’autres victimes.