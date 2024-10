Hollywood accueille une nouvelle franchise de robots géants, adieu Transformers !

Oubliez Transformers, Hollywood s'apprête à accueillir une nouvelle franchise de robots géants !

Tl;dr Amazon MGM Studios prépare un film live-action Voltron.

Henry Cavill rejoint le casting, Rawson Marshall Thurber à la réalisation.

Le film pourrait devenir une franchise à succès, à l’instar de Transformers.

Voltron : la nouvelle franchise d’Amazon

Après des années de développement, Voltron, la célèbre série animée de robots, verra enfin ses membres protéger la galaxie de manière inédite. Amazon MGM Studios envisage de faire de ce film live-action le fer de lance de sa franchise de robots, rivalisant ainsi avec Transformers.

Du talent à tous les niveaux

Le film Voltron bénéficie d’un soutien de choix. Henry Cavill, récemment parti de la série Netflix The Witcher, a rejoint le casting. La réalisation a été confiée à Rawson Marshall Thurber, qui a précédemment dirigé des succès tels que We’re The Millers, Dodgeball: A True Underdog Story et Red Notice de Netflix. De plus, l’univers riche, les personnages humains distinctifs et l’histoire captivante de Voltron devraient permettre à Amazon de créer un blockbuster épique.

Une marque déjà établie

Comme Transformers, Voltron a déjà fait ses preuves en tant que marque populaire, avec plusieurs adaptations télévisées depuis sa création en 1984. La franchise s’est récemment réinventée pour les publics modernes avec la série à succès de Netflix, Voltron: Legendary Defender. Les réalisateurs ont maintenant des décennies de mythologie à explorer pour construire le monde de Voltron. Si le film séduit le public, Amazon pourrait facilement créer de nombreux prequels, suites et spin-offs, en faisant une franchise cinématographique prospère pour les années à venir.

Un film live-action prometteur

Le film live-action Voltron ne se contente pas de la reconnaissance de la marque. Il compte également sur la présence de l’acteur de renom Henry Cavill. On peut seulement imaginer quelles autres grandes célébrités rejoindront le projet pour attirer les spectateurs. De plus, Daniel Quinn-Toye, un nouvel arrivant, a été choisi pour jouer l’un des personnages principaux, suggérant un équilibre entre nouveaux et acteurs établis.