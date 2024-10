Le film live-action Voltron accueille Henry Cavill dans son casting

Amazon MGM Studios mise sur l'acteur britannique Henry Cavill pour le film live-action Voltron.

Henry Cavill dans le film live-action Voltron

Célèbre pour ses rôles dans Man of Steel de Zack Snyder et la série The Witcher de Netflix, Henry Cavill vient de rejoindre le casting du film live-action Voltron produit par Amazon MGM Studios.

Une franchise à succès

Voltron est basé sur la série animée éponyme, elle-même adaptée et doublée à partir d’extraits retravaillés des séries animées de Toei Animation, Beast King GoLion et Kikou Kantai Dairugger XV. L’intrigue tourne autour de cinq jeunes pilotes qui dirigent les Robot Lions, un bataillon de véhicules qui se combinent pour former le méga-robot Voltron. La série a donné naissance à trois suites et une ligne de jouets à succès. Amazon MGM Studios a acquis les droits du film Voltron après une intense guerre des enchères.

Un casting et une équipe prometteurs

Henry Cavill sera en tête d’affiche du film live-action Voltron, aux côtés de l’acteur principal Daniel Quinn-Toye, qui a été doublure de l’acteur de Spider-Man, Tom Holland, dans la récente production du West End (une aire urbaine de Londres qui regroupe la majorité des grands théâtres de la ville) de Romeo & Juliet. Les rôles des autres pilotes n’ont pas encore été annoncés. Le film sera réalisé par Rawson Marshall Thurber, qui a également co-écrit le scénario avec Ellen Shanman.

En plus de ses rôles précédemment mentionnés, Henry Cavill a joué dans des films d’action tels que Mission: Impossible – Fallout, Argylle de Matthew Vaughn pour Apple Original Films, et The Ministry of Ungentlemanly Warfare de Guy Ritchie. Marshall Thurber a également une grande expérience des films d’action, ayant dirigé Dwayne Johnson dans Central Intelligence et le film à succès de Netflix, Red Notice.

Le film live-action Voltron est actuellement en pré-production chez Amazon MGM Studios.