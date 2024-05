Amazon MGM Studios met la main sur le film Les Sims de Margot Robbie

Le film Les Sims de Margot Robbie sera distribué en salles par Amazon MGM Studios.

Amazon MGM Studios était en compétition avec Netflix pour distribuer le film Les Sims au cinéma.

Margot Robbie continue de travailler avec des franchises majeures, comme Barbie et Monopoly.

Le film Les Sims s’inscrit dans la tendance croissante des adaptations de jeux vidéo.

Amazon MGM Studios et Margot Robbie font équipe pour Les Sims

Connue pour son célèbre jeu de simulation de vie, la franchise Les Sims se prépare maintenant à conquérir le grand écran. Avec Margot Robbie à la production et Amazon MGM Studios à la distribution, le projet tant attendu de l’adaptation cinématographique du jeu vidéo est désormais officiellement en marche.

Une victoire pour Amazon MGM Studios

Amazon MGM Studios a remporté la guerre des enchères pour produire le film Les Sims. Malgré une offre plus généreuse de Netflix, les producteurs ont opté pour le géant américain Amazon, préférant une sortie en salle traditionnelle à une diffusion directe en streaming.

Une tendance intéressante dans la carrière de Margot Robbie

Bien que Margot Robbie ne soit pas nécessairement l’actrice principale, le film Les Sims marque une nouvelle étape dans sa carrière. Après avoir joué et produit Barbie l’année dernière, Robbie continue de collaborer avec des propriétés intellectuelles majeures. The Sims et Barbie , bien qu’ils soient différents – l’un étant une adaptation de jeu vidéo et l’autre une adaptation de franchise de jouets – partagent des similitudes, notamment le jeu de rôle dans la vie réelle inhérent à leur objectif original.

Un engagement croissant dans les adaptations de jeux

En plus de Barbie et du film Les Sims, l’actrice Margot Robbie a également été citée comme productrice de l’adaptation cinématographique de Monopoly, basée sur le célèbre jeu de société Hasbro. Les films basés sur des jouets et des jeux vidéo sont en plein essor, et il semble que la star d’Hollywood soit prête à surfer sur cette vague de popularité.