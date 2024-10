Liam Hemsworth rompt enfin le silence sur son arrivée dans The Witcher

Malgré le fait qu’il n’ait ni lu les livres ni regardé la série, Liam Hemsworth se dit passionné par The Witcher grâce à son expérience avec le jeu vidéo, tout comme Henry Cavill auparavant.

Tl;dr Liam Hemsworth remplace Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv pour la série The Witcher.

Il n’a pas vu la série, ni lu les livres, mais c’est un fan de l’adaptation vidéoludique du studio polonais CD Projekt RED.

Malgré la controverse, la performance de Liam Hemsworth devrait être à la hauteur.

Un nouveau Geralt pour la saison 4 de The Witcher

Dans une récente interview sur Live with Kelly & Mark, l’acteur australien Liam Hemsworth a abordé son nouveau rôle de Geralt de Riv dans la quatrième saison de la série The Witcher. Il prend la relève de Henry Cavill, qui a interprété le rôle principal depuis le début de la série avant de se retirer après la troisième saison. Ce passage de témoin entre deux acteurs de renom a généré une multitude de réactions au sein de la communauté des fans. Cavill, dont l’interprétation a été saluée pour sa profondeur et son intensité, a établi un standard élevé. La manière dont il a réussi à incarner les luttes internes et les dilemmes moraux de Geralt a fait de lui un personnage emblématique. Le départ du comédien britannique Henry Cavill laisse donc un vide que beaucoup craignent qu’Hemsworth ne puisse pas combler. Cependant, cette nouvelle opportunité pourrait également permettre à Hemsworth de redéfinir le personnage en y apportant sa propre touche, rendant Geralt encore plus accessible à une nouvelle génération de spectateurs.

De Henry Cavill à Liam Hemsworth

Ce changement a suscité une vive controverse parmi les fans. Pour beaucoup d’entre eux, Cavill était un élément irremplaçable de la série, apportant non seulement son charisme, mais aussi une interprétation nuancée du personnage de Geralt. Les fans ont souvent évoqué son engagement et sa capacité à capturer l’essence du personnage, tant dans les combats que dans les moments plus vulnérables. Cependant, Hemsworth apporte un regard neuf sur le personnage. À l’époque où il a reçu l’appel, il n’avait ni vu la série télévisée ni lu les livres. Néanmoins, il avait joué au jeu vidéo qu’il qualifie de « l’un des meilleurs jeux vidéo de tous les temps », ce qui montre qu’il a une connexion authentique avec l’univers de The Witcher.

Un fan du jeu vidéo aux commandes

Le fait que Liam Hemsworth soit un fervent fan du jeu vidéo est un bon signe pour la série. Son expérience en tant que joueur pourrait enrichir son interprétation, car il comprend déjà les enjeux émotionnels et narratifs du personnage. Cette immersion dans le monde du jeu peut aussi lui offrir une perspective unique sur Geralt de Riv, lui permettant de naviguer dans les complexités du personnage avec une sensibilité particulière. Il est probable qu’un tel fan des jeux soit investi dans le rôle de Geralt de Riv, ce qui est de bon augure pour sa performance. Liam Hemsworth partage également avec Henry Cavill une passion pour le jeu vidéo The Witcher, et il pourrait s’appuyer sur cet amour partagé pour créer une continuité dans le personnage.