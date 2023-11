L’auteur de The Witcher, Andrzej Sapkowski, affirme que Netflix n’a jamais pris en compte ses remarques

Netflix a adapté la saga littéraire The Witcher en série télévisée sans se préoccuper de l'avis du romancier polonais Andrzej Sapkowski.

Lors de sa participation au Vienna Comic Con, Andrzej Sapkowski a déclaré que chaque adaptation de The Witcher, que cela soit en films, séries ou jeux vidéo, était étrange pour lui :

Ma matière première lorsque je travaille, ce sont uniquement des mots. Je ne décris pas d’images. Je ne vois pas d’images. J’utilise les mots uniquement parce que je sais que mon lecteur ne verra que des mots dans le livre, et non des images. Je dois donc faire en sorte que mes mots permettent au lecteur d’imaginer l’image, et non l’inverse… Ainsi, les différentes adaptations de The Witcher constituent pour moi une expérience particulière à vivre.

Andrzej Sapkowski l’a mauvaise contre Netflix

Bien qu’il ait complimenté le décor de la série télévisée au cours de l’interview, le qualifiant notamment d’extraordinaire, il a également déclaré que Netflix ne tenait compte d’aucun de ses retours lors de son développement :

Je leur ai donné quelques idées, mais ils ne m’ont jamais écouté.

Si l’auteur n’a pas semblé, du moins en apparence, trop dérangé par cette réception de Netflix, disant que c’était normal, il a ensuite fait une imitation plutôt habile et drôle d’un cadre de Netflix et a dit d’une manière dédaigneuse : “Qui est-ce ? C’est un écrivain, ce n’est personne“. Le choix des mots d’Andrzej Sapkowski est particulièrement intéressant quand on sait que Henry Cavill a récemment quitté la série de Netflix…

Henry Cavill dans The Witcher : une perte immense pour Netflix

Remplacé par Liam Hemsworth, Henry Cavill, qui a incarné Geralt de Riv pendant les trois premières saisons de la série télévisée The Witcher sur Netflix, n’a pas indiqué publiquement la raison pour laquelle il a décidé de quitter le projet, mais beaucoup ont supposé qu’il n’était pas satisfait de la direction prise par Netflix, l’équipe de production s’éloignant excessivement du matériel littéraire de base. Par le passé, l’acteur avait ouvertement exprimé son désir de rendre sa version de Geralt aussi fidèle que possible aux livres. Sa partenaire Freya Allan, qui joue le rôle de Ciri, a même parlé de lui comme d’une “bible de Witcher”.