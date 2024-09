The Witcher: Sirens of the Deep confirme que le meilleur remplaçant de Henry Cavill n’est pas Liam Hemsworth

Doug Cockle, la voix iconique de Geralt de Riv dans les jeux vidéo The Witcher, reprend le rôle dans le film d'animation The Witcher: Sirens of the Deep. Son interprétation vocale semble captiver les fans bien plus que la future prestation de Liam Hemsworth, qui doit incarner Geralt de Riv dans la série Netflix après le départ de Henry Cavill.

Un changement de visage pour Geralt de Riv

Le départ de Henry Cavill du rôle de Geralt de Riv dans l’adaptation télévisée de The Witcher a laissé un grand vide. Malgré le fait que Liam Hemsworth, son remplaçant, soit un acteur talentueux, l’enthousiasme autour de la série The Witcher a diminué. Henry Cavill, connu pour son interprétation de Superman, avait su créer un lien fort avec les fans, ces derniers appréciant particulièrement sa passion pour les jeux et les livres originaux. Son départ, suite à une troisième saison aux critiques tièdes, est donc d’autant plus douloureux.

Un nouvel espoir pour la franchise : l’animation

Cependant, Netflix n’a pas l’intention d’abandonner la franchise The Witcher. En 2025, la plateforme de streaming prévoit de sortir The Witcher: Sirens of the Deep, un film d’animation. Ce n’est pas la première fois que Netflix se tourne vers l’animation pour The Witcher, après le succès critique du film The Witcher: Nightmare of the Wolf en 2021. Avec les difficultés rencontrées par la série télévisée, l’animation pourrait être la clé pour redonner vie à la franchise.

Doug Cockle, le retour d’une voix familière

Le film d’animation marquera le retour du comédien de doublage américain Doug Cockle, la voix emblématique de Geralt de Riv dans les jeux vidéo The Witcher. La bande-annonce de Sirens of the Deep a déjà suscité un vif enthousiasme parmi les fans, ravis de retrouver la voix familière de Doug Cockle. Son retour est à la fois un souffle nouveau pour la franchise et une bouffée de nostalgie pour les fans.

Un défi pour la série télévisée

The Witcher: Sirens of the Deep est déjà très attendu, et pourrait être l’option parfaite pour les fans dévoués de la franchise The Witcher. Même si la quatrième saison de la série télévisée bénéficiera d’un nouveau départ avec Liam Hemsworth, elle aura du mal à regagner la confiance des fans. L’animation, qui permet d’apporter à l’écran une version fidèle à l’œuvre originale de l’univers fantastique, semble être la meilleure option pour l’instant.