Superman devient soviétique dans un fanfilm

Superman: Red Son explore un univers parallèle où Superman, atterrissant en Union Soviétique, devient le symbole du communisme. Cette version intrigante de l'homme d'acier a été adaptée en un fanfilm sous le nom de Red Son: Genesis afin d'offrir une nouvelle perspective sur le héros iconique.

Red Son: Genesis est écrit et réalisé par Luke Harris.

Un film live-action basé sur Superman: Red Son pourrait être envisagé.

Superman voit rouge dans une nouvelle adaptation

Le célèbre personnage de DC Comics, Superman, s’apprête à revêtir une nouvelle peau dans une adaptation en live-action de Superman: Red Son. Cette production amateur nous promet une version très différente de l’Homme d’Acier que nous connaissons.

Un projet de fans passionnés

Compte tenu de la popularité du personnage, de nombreux fans se sont lancés dans des projets d’adaptation de l’histoire de l’Homme d’Acier. C’est le cas de Time Capsule Productions qui a récemment partagé une adaptation de Superman: Red Son, donnant vie à l’intrigue créée par Mark Millar en 2003.

Le projet, intitulé Red Son: Genesis, a été écrit et réalisé par Luke Harris, qui incarne également l’alternative de Superman dans le film. Le casting comprend aussi Linda De La Fonteijne dans le rôle de Lois Lane, Peter Welch en tant que Lex Luthor, Sean Phillips jouant John Stewart et Len Nash dans le rôle de Jimmy Olsen.

Un futur film live-action pour Superman: Red Son ?

Malgré l’attention portée par Warner Bros. Discovery et DC Studios sur le nouvel univers de James Gunn, il existe toujours une place pour des histoires plus alternatives, comme celle de Superman: Red Son. En effet, Matthew Vaughn avait exprimé plus tôt cette année son intérêt pour la réalisation d’un film live-action basé sur cette histoire avec Henry Cavill.

Grâce à la multitude de livres populaires Elseworlds existant sous DC Comics, un film basé sur Superman: Red Son pourrait s’avérer être un excellent candidat pour une adaptation en live-action. Mais pour l’instant, il faudra attendre pour voir si Superman: Red Son bénéficiera de l’expérience hollywoodienne.

Des films DC à venir

Plusieurs films DC sont prévus pour les prochaines années, comme Joker: Folie à Deux prévu pour le 4 octobre 2024, Superman pour le 11 juillet 2025, Supergirl: Woman of Tomorrow pour le 26 juin 2026 et The Batman – Part II pour le 2 octobre 2026.