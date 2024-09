Premier aperçu de « The Witcher: Sirens of the Deep » sur Netflix : Geralt médite près du feu de camp

Le film d'animation sera disponible en streaming dès février. Quelle surprise nous réserve-t-il ?

Préparez-vous pour un voyage sous-marin avec Geralt

Lors de l’événement Geeked Week 2024 de Netflix, un extrait du film d’animation à venir The Witcher: Sirens of the Deep a été révélé. Le clip, introduit avec enthousiasme par Doug Cockle, la voix familière de Geralt de Riv dans les jeux, a captivé l’audience.

Un face-à-face avec des sirènes

« Il va croiser le fer avec des sirènes, c’est incroyable, ça va être tellement cool », s’exclame Cockle dans le clip. L’extrait montre Geralt et Jaskier, assis près d’un feu de camp, discutant de leur future aventure. Jaskier, après s’être plaint des « petits esprits étroits » de la ville, s’intéresse à l’intérêt apparent de Geralt pour Essi et essaie de jouer les entremetteurs pour le chasseur de monstres aux cheveux blancs.

Un film très attendu

L’extrait révèle également la date de sortie officielle de The Witcher: Sirens of the Deep. Initialement annoncé pour la fin de 2024, le film commencera à être diffusé sur Netflix le 11 février 2025. Le film est basé sur A Little Sacrifice, une nouvelle écrite par le créateur de l’univers The Witcher, Andrzej Sapkowski.

Situé entre les épisodes cinq et six de la première saison de la série Netflix, le film voit Geralt « embauché pour enquêter sur une série d’attaques dans un village côtier et se retrouve plongé dans un conflit séculaire entre les humains et les sirènes ». Le film est produit par le studio d’animation sud-coréen Studio MIR, qui a également animé le film préquel de 2021 The Witcher: Nightmare of the Wolf.

Pour les curieux, l’extrait de Geeked Week avec l’introduction de Doug Cockle est disponible en ligne.