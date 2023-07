The Witcher : la fin du Geralt de Henry Cavill

Malgré la pression des fans sur les réseaux, le comédien britannique Henry Cavill ne reviendra pas pour la quatrième saison de The Witcher.

Dans les derniers épisodes de la saison 3 de The Witcher, alors que les monarques, les mages et les bêtes du continent rivalisent pour la capturer, Geralt de Riv emmène Cirilla Fiona “Ciri” Elen Riannon se cacher, déterminé à protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire. Chargée de son entraînement magique Yennefer de Vengerberg les conduit à la forteresse protégée d’Aretuza, où ils espèrent en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Au lieu de cela, ils découvrent qu’ils ont atterri dans un champ de bataille où règnent la corruption politique, la magie noire et la trahison. Ils doivent se défendre, tout mettre en jeu – ou risquer de se perdre l’un l’autre pour toujours.

New Photos from Season 3, Vol 2 of The Witcher pic.twitter.com/Yp8Eyt3g6W — Netflix (@netflix) July 13, 2023

Lauren Schmidt Hissrich est showrunneuse et productrice exécutive de la série télévisée pour Netflix. The Witcher est également produite par Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski et Jarek Sawko) et Hivemind Content (Jason Brown et Sean Daniel).

Un trailer pour la deuxième partie de la saison 3 de The Witcher

Les trois derniers épisodes de la troisième saison de la série télévisée The Witcher seront disponibles le 27 juillet prochain sur la plateforme de streaming Netflix.

Dans la bande-annonce, Geralt dit à Ciri et Yennefer : “Nous ne sommes pas venus jusqu’ici pour nous abandonner l’un l’autre.” Jaskier confirme que Geralt défendra Ciri à tout prix, déclarant que “la guerre qui se prépare à l’extérieur n’est rien comparée à ce que Geralt fera pour protéger sa fille“. Dans la scène finale, on voit le Geralt de Cavill face contre terre dans l’eau, avec sa voix-off disant “Il n’y a pas de retour possible“.