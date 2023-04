The Witcher : une saison 3 en deux parties durant l’été

Netflix annonce que la troisième saison de la série télévisée The Witcher est coupée en deux parties.

Incarné pour la dernière fois par Henry Cavill avant de passer le relai à Liam Hemsworth pour la saison 4, Geralt de Riv va devoir protéger sa famille nouvellement réunie contre ceux qui menacent de la détruire dans la troisième saison de la série télévisée The Witcher. Chargée de l’entraînement magique de Ciri (Freya Allan), Yennefer (Anya Chalotra) conduit la famille à la forteresse protégée d’Aretuza, où ils espèrent en savoir plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille. Mais ils ont en réalité atterri dans un champ de bataille où règnent la corruption politique, la magie noire et la trahison et doivent se défendre, tout mettre en jeu ou risquer de se perdre l’un l’autre pour toujours

Lauren Schmidt Hissrich, la créatrice et showrunneuse de la série télévisée The Witcher, a déclaré :

À la fin de la saison 2, Geralt nous apprend que Ciri “est marquée par quelque chose”. Le daemon. La Chasse Sauvage. Mais cela ne s’arrête pas là. Les mages, les rois. S’ils savent qu’elle est en vie, ce dont elle est capable, ils ne cesseront de venir la chercher. Sa prédiction est exacte. Tout le monde veut Ciri pour ses propres objectifs, et beaucoup ne reculeront devant rien – même la violence et le meurtre – pour mettre la main sur elle. Pour Geralt, accepter qu’il fait partie d’une famille signifie accepter l’aide des autres, y compris celle de Yennefer et de Jaskier. Et bien que la Chasse Sauvage soit une menace que Ciri ne comprend pas encore, elle “planera sur Ciri à partir de maintenant”. Cette nouvelle saison fait monter la pression.

Un teaser pour la troisième saison de The Witcher

Les cinq premiers épisodes de la saison 3 de The Witcher sortiront le 29 juin prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Netflix et les trois derniers épisodes seront disponibles le 27 juillet prochain.

La saison 3 de The Witcher a été réalisée par Stephen Surjik (The Umbrella Academy, Daredevil), Loni Peristere (Warrior, Banshee), Gandja Monteiro (Brand New Cherry Flavor, The Chi) et Bola Ogun (Raising Dion, Lucifer) ainsi que produite par Steve Gaub, Matt O’Toole, Mike Ostrowski, Javier Grillo-Marxuach, Platige Films (Tomek Baginski/Jarek Sawko) et Hivemind Content (Jason Brown/Sean Daniel).