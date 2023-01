The Witcher : la saison 3 pourrait être coupée en deux parties

La showrunneuse Lauren Schmidt Hissrich envisage la possibilité de diviser la prochaine saison de la série télévisée The Witcher en deux parties alors que les difficultés relatives aux effets visuels continuent d'entraîner des retards à Hollywood.

Ce n’est pas la première fois que Netflix fait le choix de scinder les saisons de ses séries pour des raisons pratiques. Alors que Cabinet of Curiosities de Guillermo del Toro proposait des épisodes par paires dans le cadre d’une construction thématique, les frères Duffer ont choisi de diviser la quatrième saison de Stranger Things en deux parties, notamment pour donner à l’équipe chargée des effets visuels le temps de terminer le travail sur les derniers épisodes.

Un cas qui pourrait se reproduire pour The Witcher, sachant que Lauren Schmidt Hissrich estime qu’il y aura encore au moins sept mois de post-production avant la sortie de la troisième saison, ce qui pourrait peser en faveur du fractionnement de la saison en deux parties :

Nous n’avons pas encore discuté de la scission de la troisième saison, mais à ce stade, je pense que ce que nous voyons se produire sur toutes sortes de streamers, je ne peux pas l’exclure. Je pense que, évidemment, nous ne mettons rien sur le marché dont nous ne soyons pas incroyablement fiers. Donc, cela dicte toute notre date de lancement. Et je pense que ce sera intéressant. Encore une fois, il nous reste encore beaucoup de temps, environ huit mois avant la sortie de la troisième saison de The Witcher. Si Dieu le veut, nous sortirons tout en même temps. Mais qui sait, nous verrons ce qui se passera.

La série The Witcher a déjà été impacté à plusieurs reprises lors de son développement

Basée sur la série de livres du même nom d’Andrzej Sapkowski, la série The Witcher de Netflix raconte l’histoire de Geralt de Rivi (Henry Cavill), un chasseur de monstres qui se retrouve mêlé à des conflits politiques complexes tout en errant dans un monde fantastique unique. The Witcher est rapidement devenue l’une des productions originales les plus réussies de Netflix dès sa sortie en 2019. Malheureusement, en raison de la pandémie et du lourd travail de post-production CGI que la série a exigé, la saison 2 avait été diffusée en décembre 2021.