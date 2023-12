Henry Cavill dans The Witcher : son départ pourrait ne pas être si négatif pour Netflix

Même si l'absence de Henry Cavill se fera ressentir dans la saison 4 de The Witcher, celle-ci pourrait tout de même se maintenir sans lui dans le rôle de Geralt de Riv.

Tl;dr Henry Cavill quitte The Witcher avant la saison 4.

Liam Hemsworth va remplacer Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Riv.

Le rapport Netflix montre que la série pourrait survivre sans Henry Cavill.

La quatrième saison de The Witcher doit résoudre les problèmes des saisons précédentes.

Un départ marquant pour The Witcher

La quatrième saison de la série populaire de la plateforme de streaming Netflix, The Witcher, s’apprête à faire face à un défi de taille : l’absence de son acteur principal, Henry Cavill. Remplacé par Liam Hemsworth dans le rôle emblématique de Geralt de Riv, Henry Cavill laisse derrière lui un vide que les fans auront du mal à combler.

Un nouveau visage pour Geralt de Riv

L’annonce du départ de Henry Cavill et de l’arrivée de Liam Hemsworth a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Le rôle de Geralt de Riv, interprété avec brio par le comédien britannique Henry Cavill, est considéré comme la principale force de la série. La question se pose alors : la saison 4 pourra-t-elle survivre sans son acteur principal ? Selon un rapport de données de Netflix, il semble que oui.

La popularité de The Witcher malgré l’absence de Henry Cavill

Dans le courant du mois, Netflix a publié What We Watched: A Netflix Engagement Report, une étude biannuelle qui fournit des informations sur le comportement de visionnage de ses utilisateurs. Malgré une baisse progressive du nombre d’heures de visionnage au fil des saisons, The Witcher continue de captiver son audience. La minisérie préquelle The Witcher: Blood Origin, qui n’avait pas Henry Cavill à l’affiche, a enregistré un total de 65,3 millions d’heures de visionnage, prouvant que la série peut survivre sans lui.

Les défis à relever pour la saison 4 de The Witcher

Malgré l’espoir suscité par le rapport de Netflix, la série télévisée The Witcher doit affronter d’autres problèmes. La qualité l’adaptation des romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski en série a connu une baisse constante, avec des choix créatifs controversés dans la deuxième saison et un troisième volet qui n’a pas réussi à égaler le succès du premier. La saison 4 devra donc apprendre des erreurs passées et mettre l’accent sur le développement des personnages principaux, l’inclusion de plus de monstres et l’élimination des intrigues secondaires inutiles.