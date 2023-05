The Witcher : les jeux de CD Projekt RED se sont vendus à plus de 75 millions d’exemplaires

CD Projekt RED fait un point sur les ventes des jeux The Witcher.

Les ventes totales pour l’ensemble des jeux The Witcher ont dépassé les 75 millions d’exemplaires vendus, dont 50 millions pour The Witcher 3 : Wild Hunt, notamment grâce à l’édition Game of the Year et la version next-gen, mais également les extensions Hearts of Stone et Blood and Wine.

Avec l’accord de l’auteur Andrzej Sapkowski, le studio polonais CD Projekt RED a pu développer l’univers de la série littéraire Le Sorceleur ou Wiedźmin depuis la fin des années 2000 à travers de nombreux jeux sur consoles, mobiles et PC comme The Witcher, The Witcher 2 : Assassins of Kings, The Witcher 3 : Wild Hunt, The Witcher : Crimson Trail, The Witcher Adventure Game, The Witcher Battle Arena, Gwent : The Witcher Card Game, Gwent : Rogue Mage, Thronebreaker : The Witcher Tales, The Witcher : Monster Slayer et Roach Race.

20 ans de CD Projekt RED en vidéo