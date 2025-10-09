Les dernières nouvelles décevantes sur The Batman 2 renforcent l’urgence du retour de la meilleure série DC

Les dernières nouvelles peu enthousiasmantes autour de la suite de The Batman relancent le débat sur l’avenir des adaptations DC. Cette situation met en lumière l’importance croissante de la série télévisée phare du studio, véritable référence pour les fans.

Tl;dr The Batman Part II relègue Le Pingouin au second plan.

relègue Le Pingouin au second plan. Le succès de The Penguin exige une saison 2.

exige une saison 2. L’avenir du DC Elseworlds demeure incertain.

Une suite attendue, mais des déceptions pour certains fans

L’univers cinématographique de DC continue d’évoluer, et tous les regards se tournent vers la sortie de The Batman Part II, dont la production a été maintes fois repoussée avant d’être enfin fixée à 2027. Pourtant, cette attente suscite une légère frustration parmi les passionnés, notamment chez ceux qui espéraient voir les personnages marquants du spin-off à succès The Penguin occuper une place centrale dans la suite réalisée par Matt Reeves. La franchise a pourtant su s’imposer dès ses premiers volets, mais l’incertitude plane autour de sa capacité à maintenir le cap.

The Penguin : un spin-off acclamé mais mis à l’écart

Sorti sur HBO Max, le spin-off centré sur le parcours du redoutable Oswald « Oz » Cobblepot – alias le Pingouin, incarné par Colin Farrell – a rencontré un franc succès critique. Ses neuf victoires aux Emmy Awards témoignent d’un engouement sans équivoque et renforcent l’idée qu’une seconde saison serait plus que justifiée. Pourtant, malgré ces exploits et des personnages secondaires remarquablement développés comme Sofia Falcone (campée par Cristin Milioti, récompensée pour sa prestation), tout indique que leur présence sera marginale, voire inexistante, dans The Batman Part II. D’ailleurs, l’acteur principal confiait récemment au micro du Hollywood Reporter : « J’aurai un rôle encore plus réduit cette fois-ci… Mais je suis emballé par ce que j’ai lu du scénario : c’est plus sombre, plus profond, et les enjeux sont colossaux. »

L’importance d’une saison 2 pour la cohérence de l’univers DC

Face à ces choix scénaristiques, nombre de fans estiment qu’il serait logique – voire indispensable – de donner rapidement son feu vert à une deuxième saison de The Penguin. Les arcs narratifs laissés en suspens offrent un terreau fertile : Sofia récupère une lettre énigmatique signée Selina Kyle/Catwoman (incarnée par Zoë Kravitz) tandis qu’Oz consolide sa mainmise sur la pègre de Gotham. Une liste non exhaustive résume ce qui reste à explorer :

Sofia et Selina pourraient former une alliance inattendue.

Oz pourrait affronter de nouveaux adversaires menaçant son pouvoir.

L’introduction de nouveaux personnages complexifierait encore l’univers sombre de Gotham.

Au-delà de la série elle-même, cette dynamique permettrait aussi à la franchise Batman d’étoffer son univers au lieu d’enfermer ses figures emblématiques dans des rôles accessoires.

Avenir incertain et rivalités internes chez DC

Il n’est pas anodin de noter que l’absence d’annonce officielle concernant la saison 2 entretient le doute. La créatrice Lauren LeFranc a certes renouvelé son contrat avec HBO, mais attend toujours « une idée forte » pour poursuivre l’aventure. Dans ce contexte mouvant où la franchise Elseworlds pourrait entrer en collision avec le nouvel univers DC orchestré par James Gunn, il devient crucial pour DC d’exploiter pleinement le potentiel déjà amorcé. Reste à espérer que les prochaines annonces dissiperont ces incertitudes.