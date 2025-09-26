Une théorie majeure sur le prochain film Alien vs. Predator vient d’être démentie (pour l’instant)

Une récente théorie majeure concernant le prochain film de la saga Alien vs. Predator vient d’être réfutée. Les fans devront donc attendre avant d’obtenir de nouvelles certitudes sur l’avenir du célèbre affrontement extraterrestre au cinéma.

Tl;dr Pas de xénomorphe dans Predator: Badlands .

. La connexion avec Alien intrigue via Weyland-Yutani.

intrigue via Weyland-Yutani. Trachtenberg prépare déjà la suite de la saga.

Une franchise en plein essor

Au fil des années, la saga Predator s’est offert un second souffle, impulsé par des œuvres acclamées comme Prey et Predator: Killer of Killers, toutes deux réalisées par le talentueux Dan Trachtenberg. L’arrivée prochaine de Predator: Badlands, piloté une nouvelle fois par ce réalisateur, ne fait qu’attiser les attentes. Pourtant, au-delà du nom du cinéaste, un élément intrigue tout particulièrement : l’intégration subtile de l’univers Alien, matérialisée à l’écran par le personnage de Thia, une synthétique créée par la célèbre société fictive Weyland-Yutani. Ce choix narratif nourrit d’emblée les spéculations et les espoirs des fans de voir ressurgir un crossover mythique.

Xénomorphes aux abonnés absents : un choix assumé

Pourtant, lors d’un échange avec le magazine Empire, Dan Trachtenberg a tenu à calmer les ardeurs : « Aucun xénomorphe dans ce film ». Pour lui, intégrer Weyland-Yutani n’a rien d’un simple clin d’œil destiné à faire se rencontrer deux franchises : « L’intérêt n’est pas d’empiler les jouets mais de donner du sens à leur présence. Il y a des raisons scénaristiques authentiques pour impliquer Weyland-Yutani. » Un positionnement réfléchi qui invite à la patience quant à un éventuel affrontement entre Predator et Alien.

Nouveaux horizons et pistes pour la suite

Ce refus du crossover immédiat s’inscrit dans une logique de construction sur le temps long. Le jeune héros yautja Dek n’affrontera pas encore de xénomorphe dans sa quête initiatique. Mais qui sait si cela ne viendra pas plus tard ? L’idée flotte : mieux vaut poser patiemment les bases pour offrir, à terme, une confrontation réellement mémorable. D’ailleurs, selon ses propres confidences, Trachtenberg aurait en réserve trois concepts de films pour étendre la mythologie Predator. Deux ont déjà vu le jour ; le troisième reste mystérieux et pourrait dépendre du succès rencontré par Badlands.

L’avenir en pointillé : vers une nouvelle rencontre ?

Il faudra attendre l’accueil réservé à ce nouvel opus – dont la sortie coïncide avec celle de blockbusters tels que The Running Man, Zootopia 2, ou encore Wicked: For Good. En attendant, certains indices semblent indiquer que la relation tissée entre Predator et Alien vise autant à séduire un nouveau public qu’à enrichir l’univers partagé sans recourir aux artifices attendus. S’il s’avère payant en salle, peut-être que l’avenir nous réserve enfin cette confrontation tant fantasmée… Pour l’heure, patience est mère de toutes les attentes dans l’univers foisonnant des predators et xénomorphes.