Extraction 3 relance sa machine avec un parfum de retrouvailles Marvel

En bref Extraction 3 est officiellement relancé

Chris Hemsworth retrouve Idris Elba et Sam Hargrave

Netflix prépare déjà deux dérivés

Le signal est clair, Extraction 3 a démarré. Après un passage sur la touche à cause de l’engagement de Chris Hemsworth dans Avengers: Doomsday, le troisième volet repart en production, avec une sortie visée à l’automne 2027.

Ce décalage n’a rien d’anecdotique. Hemsworth est au centre de deux machines très différentes, la franchise maison de Netflix et le rouleau compresseur Marvel, dont Avengers: Doomsday est désormais lancé en vue d’une sortie le 18 décembre. Résultat, Extraction récupère enfin de l’espace. Et au passage, le film reforme un petit noyau familier pour les fans du MCU, avec Idris Elba et le réalisateur Sam Hargrave, ancien cascadeur passé à la mise en scène, déjà lié à Captain America: Civil War, Thor: Ragnarok et Avengers: Endgame.

Une franchise remise en route après l’embouteillage Marvel

Au cœur de la saga, Hemsworth reprend son rôle de Tyler Rake, mercenaire usé, brutal, et construit autour d’une idée simple, il n’a plus grand-chose à perdre. Dans le premier film, il se voit confier l’extraction du fils kidnappé d’un chef du crime emprisonné au Bangladesh. Sauf que la mission déraille vite entre trafic d’armes, drogue et faux-semblants.

C’est d’ailleurs ce qui a fait la réputation d’Extraction. Sur le papier, on avait un pur film d’action qui pouvait tomber dans le kitsch en deux scènes. En pratique, le public a largement suivi, même si l’accueil critique a été plus réservé. Le genre de franchise qu’on n’attendait pas forcément à ce niveau-là.

Tyler Rake revient, avec une promesse d’action encore plus massive

Le troisième épisode semble vouloir monter d’un cran. C’est là que l’attente se complique un peu. Une partie du public y voit une bonne nouvelle, une autre se demande si la série ne va pas reproduire ce syndrome bien connu des sagas d’action, quand l’escalade finit par manger le reste.

Certains fans opposent déjà les deux premiers films, le premier jugé plus crédible, le second plus proche d’une cinématique de jeu vidéo, notamment dans sa longue séquence entre prison et train. Bref, l’ampleur rassure autant qu’elle inquiète. Mais une chose ne bouge pas, l’intérêt pour la suite est bien là.

Netflix ne pense déjà plus à un simple troisième film

Le plus intéressant est peut-être ailleurs. Netflix ne traite plus Extraction comme une trilogie isolée, mais comme un univers partagé à développer.

Premier jalon, TYGO, spin-off coréen mené par Don Lee, centré sur un ancien enfant soldat parti se venger du milieu criminel coréen. Ensuite viendra Mercenary, une série de huit épisodes avec Omar Sy. Les deux projets ont déjà terminé leur production et attendent leur arrivée sur la plateforme.

Ce que raconte ce calendrier est assez simple. Netflix ne veut plus seulement un héros d’action rentable, mais une marque capable d’occuper le terrain entre deux films. Et si Extraction 3 tient ses promesses, la vraie suite se jouera peut-être moins dans le film lui-même que dans la place que cette franchise va prendre dans le catalogue du streaming.