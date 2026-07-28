Quand The Twilight Zone a adouci une nouvelle d’Arthur C. Clarke

En 1985, The Twilight Zone a adapté « The Star », une nouvelle très sombre d’Arthur C. Clarke. Avec une différence clé à la fin, et elle change tout.

En bref The Twilight Zone adapte « The Star » en 1985

Le twist religieux reste intact

La fin devient nettement plus douce

Le plus intéressant, dans cette adaptation de The Twilight Zone, n’est pas qu’elle transpose Arthur C. Clarke. C’est qu’elle prend une nouvelle glaciale, puis la recadre pour un épisode diffusé le 20 décembre. Pour la télévision, et pour Noël, ça change pas mal de choses.

Une idée de science-fiction qui frappe encore

Publiée en novembre 1955 dans Infinity Science Fiction Magazine, « The Star » suit des explorateurs du futur devant les ruines d’une civilisation disparue. Au centre, un prêtre jésuite qui est aussi astrophysicien, déjà rongé par une crise de foi. Avec son équipage, il découvre une immense archive alien, pensée comme un tombeau de mémoire.

Le drame est simple, et terrible. Des milliers d’années plus tôt, ces aliens savaient que leur soleil allait exploser en supernova. Aucun moyen de fuir, donc ils ont conservé les traces de leur monde en espérant qu’un jour quelqu’un les retrouverait.

Puis vient le calcul. Le prêtre comprend que cette supernova correspond exactement à l’étoile apparue au-dessus de Bethléem au moment de la naissance de Jésus Christ. Autrement dit, l’étoile de Bethléem était l’explosion lointaine d’un monde entier. Et la nouvelle se ferme sur une question très noire, pourquoi Dieu aurait-il anéanti une civilisation juste pour offrir un signe à la Terre.

La version télé garde presque tout, sauf le ton

En 1985, la nouvelle devient un segment du reboot de The Twilight Zone, avec Fritz Weaver dans le rôle du père Costigan et Donald Moffatt dans celui du docteur Chandler, athée déclaré. La série diffusait alors des épisodes d’une heure découpés en deux ou trois histoires. Ce soir-là, « The Star » partageait l’affiche avec « Night of the Meek » et « But Can She Type? ».

La réalisation est signée Gerd Oswald, vieux routier de Hollywood. On lui doit le premier A Kiss Before Dying, mais aussi des passages par Perry Mason, Rawhide, Voyage to the Bottom of the Sea et surtout The Outer Limits. Les fans de Mystery Science Theater 3000 le connaissent aussi via Agent of H.A.R.M.. Il tournera deux segments pour ce nouveau The Twilight Zone avant sa mort en 1989.

Dans l’épisode, le débat est plus incarné. Chandler pousse Costigan sur l’intention du Tout-Puissant, catastrophe naturelle ou volonté divine. Mais comme dans le texte de Clarke, l’archive, les artefacts et le calcul final restent là. Même coup de massue.

Pourquoi la fin a changé

L’écart décisif arrive tout à la fin. Chez Clarke, il reste surtout l’idée d’un Dieu capricieux, presque cruel. Dans la série, Chandler vient s’excuser et apporte à Costigan un ancien poème alien. Ces disparus y demandent qu’on ne les pleure pas, acceptant leur destin avec une sérénité qui apaise un peu le prêtre.

Ce poème n’existait pas dans la nouvelle. Il a été ajouté par le scénariste Alan Brennert, qui avait écrit à Arthur C. Clarke pour demander son accord. Il n’a jamais reçu de réponse, et a pris ce silence pour une approbation suffisante. Selon lui, « The Star » ne parlait pas d’ironie ou d’un Dieu vindicatif, mais du lien entre vie et mort.

Clarke, mort en 2008 à 90 ans, n’a jamais publiquement contesté ce changement. Il a pourtant trouvé le temps de critiquer Star Trek. Ce détail dit quelque chose d’assez net, une adaptation peut déplacer le sens sans trahir le noyau. Et à l’écran, parfois, c’est exactement là que tout se joue.