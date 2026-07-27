Carrie sur Prime Video, Mike Flanagan affronte un monument

La première bande-annonce de Carry version Mike Flanagan est là. Et le vrai enjeu n’est pas l’horreur, mais ce que la série change au mythe.

En bref La bande-annonce de Carrie a été dévoilée

Mike Flanagan modernise le roman de Stephen King

Sortie prévue le 7 octobre 2026

Le vrai sujet, avec Carry, ce n’est pas seulement une nouvelle adaptation. C’est le fait de toucher à un classique qui a déjà trouvé sa forme idéale au cinéma, en 1976, avec Brian De Palma et Sissy Spacek.

La première bande-annonce de la mini-série signée Mike Flanagan a été montrée au San Diego Comic-Con, avant une arrivée sur Prime Video. Et ça compte, parce que Carry, premier roman publié par Stephen King, n’est pas juste une histoire d’horreur sur une ado harcelée capable de télékinésie. C’est aussi un récit très triste, presque cruel dans sa mécanique, où une humiliation de trop transforme une soirée de bal en carnage.

Une bande-annonce qui arrive avec un passif lourd

On pouvait espérer un simple remake bien exécuté. Le problème, c’est que l’ombre du film de De Palma reste immense.

Les autres tentatives n’ont jamais vraiment renversé la table. Le téléfilm de 2002, mis en scène par David Carson, écrit par Bryan Fuller et porté par Angela Bettis, a laissé peu de traces. Même constat pour le long-métrage de 2013 de Kimberly Peirce avec Chloë Grace Moretz. Du coup, la série de Flanagan arrive dans un terrain déjà balisé, mais avec très peu de marge d’erreur.

Flanagan ne refait pas Carrie, il la déplace

C’est d’ailleurs ce que le réalisateur assume. Lui qui s’était imposé une règle personnelle contre les suites et les remakes a fini par l’écarter pour ce projet. Il expliquait à Entertainment Weekly qu’il fallait « la seule façon d’aborder le sujet était de construire quelque chose de nouveau à partir des ingrédients de Carrie. Sinon, il n’y avait aucune raison de repasser sur un terrain déjà parcouru avec autant de beauté ».

Le synopsis officiel va dans ce sens. Cette version suit Carrie White, adolescente marginale recluse avec sa mère Margaret, ultra-protectrice et fanatique religieuse. Après la mort brutale de son père, elle se retrouve projetée dans le lycée public, au milieu d’un harcèlement viral, de la pression diffuse des réseaux sociaux et de pouvoirs télékinétiques qui émergent avec l’adolescence. La série comptera huit épisodes et promet d’épaissir les personnages jusqu’à cette nuit qui fait tout basculer.

Un casting très Flanagan, et une diffusion déjà calée

Au centre, Summer H. Howell jouera Carrie. Face à elle, Samantha Sloyan, habituée de l’univers Flanagan, incarnera Margaret White. On verra aussi Matthew Lillard en proviseur Henry Grayle, Amber Midthunder en prof de gym Rita Desjardin, Siena Agudong en Sue Snell et Alison Thornton en Chris Hargensen.

Le reste de la distribution réunit Joel Oulette dans le rôle de Tommy Ross, Arthur Conti en Billy, Josie Totah en Tina et Thalia Dudek en Emaline. Flanagan réalisera quatre épisodes sur les huit. Rendez-vous le 7 octobre 2026 sur Prime Video. Et là, clairement, on jugera moins la fidélité que la capacité à faire exister Carry dans une époque où la cruauté passe aussi par l’écran.