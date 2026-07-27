Black Panther 3 relance le MCU avec un nouveau héros

Marvel a enfin calé Black Panther 3 et tranché une question sensible. Le film misera sur le fils de T’Challa, désormais au cœur du récit.

En bref Black Panther 3 sortira le 15 décembre 2028

Ryan Coogler revient à la réalisation

David Jonsson jouera le nouveau Black Panther

Le plus intéressant, avec Black Panther 3, n’est pas seulement son retour. C’est sa place dans le calendrier de Marvel. Alors que Spider-Man: Brand New Day arrive dans quelques jours au cinéma et que Avengers: Doomsday est attendu en décembre, le studio commence déjà à baliser ce qui viendra après. Et ce n’est pas anodin.

Marvel prépare déjà l’après-Secret Wars

Le MCU sort de quelques années plus brouillonnes, mais la machine donne le sentiment de se recaler. L’annonce faite samedi à la présentation Hall H de Marvel va dans ce sens, parce qu’elle confirme qu’un pan très aimé de cet univers, Wakanda, ne sera pas mis en pause trop longtemps.

Ce que cela raconte, en creux, est assez clair. Avengers: Doomsday puis Avengers: Secret Wars doivent remodeler en profondeur le paysage du MCU. Si Black Panther 3 fait déjà partie de ce qui suivra, Marvel signale qu’il compte s’appuyer sur une valeur sûre pour relancer la suite. Avec, en toile de fond, un univers qui doit encore grandir grâce aux X-Men, eux aussi promis à leur propre film.

Le nouveau Black Panther est enfin identifié

L’annonce la plus concrète reste celle-ci, le film sortira le 15 décembre 2028. Et Ryan Coogler sera bien de retour derrière la caméra. Quatre ans après le précédent volet, Marvel remet donc officiellement la franchise sur les rails.

Mais le détail qui change tout concerne le costume. Le fils de T’Challa, aperçu pour la première fois dans Black Panther 2, a grandi et sera au centre du troisième film comme nouveau Black Panther. Il sera incarné par David Jonsson, présenté comme l’une des têtes d’affiche de The Long Walk.

Résultat ? Une zone grise disparaît d’un coup.

Une réponse nette à un débat qui traînait

Depuis l’introduction du fils de T’Challa dans Black Panther: Wakanda Forever, beaucoup se demandaient quand le personnage reviendrait, et surtout s’il reprendrait un jour l’héritage de son père. La réponse est maintenant oui.

Ce choix compte aussi pour une autre raison, plus délicate. Après la mort de Chadwick Boseman, la question du futur de Black Panther dans le MCU n’a jamais vraiment cessé. Reprendre la figure du héros sans lui, ou ne pas la reprendre du tout, c’était un équilibre compliqué. Passer par le fils de T’Challa, c’est une solution plutôt solide. On obtient un nouveau héros, sans couper le lien avec ce qui existait avant.

Il reste encore du temps avant 2028, pas mal de temps même. Mais pour Marvel, l’enjeu est déjà là, montrer que l’après-Avengers ne sera pas un simple redémarrage, plutôt une transmission.