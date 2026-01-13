Après des mois de rumeurs, l’acteur pressenti pour Black Panther réagit au possible recast de T’Challa

Après plusieurs mois de rumeurs entourant l’éventuel remplacement de T’Challa, l’acteur pressenti pour incarner le nouveau Black Panther a pris la parole. Son intervention clarifie sa position face aux spéculations persistantes sur le futur du personnage iconique.

Tl;dr Des rumeurs circulent sur le retour de T’Challa.

Damson Idris évoqué pour incarner le nouveau Black Panther.

Le MCU prépare un renouveau après « Secret Wars ».

Un héritage en question : vers un nouveau Black Panther ?

Depuis la disparition de Chadwick Boseman, le rôle de T’Challa semblait intouchable dans l’univers Marvel. Pourtant, ces derniers mois, l’idée d’une nouvelle incarnation du Black Panther gagne du terrain. En coulisses, les rumeurs s’intensifient et placent un nom sur toutes les lèvres : Damson Idris.

L’ambiguïté de Damson Idris alimente les spéculations

Interrogé sur le tapis rouge des Golden Globes 2026, Damson Idris n’a pas confirmé son implication, mais a soigneusement évité toute dénégation. Ses mots – « Of course, it’s rumors, but I love that movie. I love the world. And I’m glad everyone is seeing the future of that, too… I’m excited for the third one. » – laissent planer une part de mystère qui alimente naturellement l’attente des fans. Dans une industrie où les négociations secrètes sont monnaie courante, cette ambiguïté est loin d’être anodine.

Une transition majeure pour le MCU post-Secret Wars

Cette effervescence autour du futur Black Panther s’inscrit dans un contexte plus vaste : celui d’un Marvel Cinematic Universe (MCU) en pleine mutation. Alors que se profile la conclusion de la Saga du Multivers, avec les sorties très attendues de Avengers: Doomsday (18 décembre 2026) et Avengers: Secret Wars (7 mai 2027), le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déjà préparé le terrain pour un « soft reboot ». Un procédé qui permettrait de réintroduire des personnages iconiques tels qu’Iron Man, Captain America, ou encore T’Challa sous un nouveau visage – sans trahir l’émotion suscitée par leurs prédécesseurs.

L’avenir du Wakanda : continuité ou renaissance ?

Officiellement, Marvel Studios a reconnu que le développement de Black Panther 3 figurait parmi ses projets phares pour l’ère post-Secret Wars. Grâce au recours à la narration multiverselle, il deviendrait possible d’offrir au public une version inédite du roi du Wakanda issue d’une réalité parallèle. Voici ce que cela permettrait :

Distinguer clairement l’héritage laissé par Boseman.

Soutenir la place centrale du personnage dans la franchise.

Avoir la liberté narrative d’un renouveau sans effacer le passé.

Reste à savoir si les fans seront prêts à accueillir ce nouvel élan ou s’ils préféreront chérir indéfiniment la mémoire d’un héros devenu légendaire.