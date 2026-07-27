Avengers: Doomsday ajoute Hayley Atwell, Marvel relance l’attente

Marvel Studios a confirmé à la Comic-Con de San Diego le retour de Hayley Atwell dans Avengers: Doomsday. Un ajout modeste, mais surveillé de près.

En bref Hayley Atwell revient dans le film

Peggy Carter est officiellement confirmée

Marvel Studios entretient encore le suspense

À moins de cinq mois de sa sortie, Avengers: Doomsday ajoute un nom de plus à son casting officiel. Lors du panel de Marvel Studios à la San Diego Comic-Con, le studio a confirmé le retour de Hayley Atwell dans le rôle de Peggy Carter.

Une confirmation qui compte plus qu’elle n’en a l’air

Sur le papier, ce n’est qu’un nom de plus. En pratique, chaque ajout devient un petit événement, parce que Marvel a transformé le casting de ce film en puzzle public. Et celui de Hayley Atwell n’arrive pas n’importe quand.

Le studio a profité de sa présence à la Comic-Con pour rendre ce retour officiel. Vous voyez l’idée, un film pareil ne se vend plus seulement avec une bande-annonce, mais aussi avec la mise en scène de ses noms.

Marvel continue son casting en feuilleton

L’an dernier, pour marquer le début de la production, Marvel Studios avait déjà fait de l’annonce du casting un rendez-vous à part entière. Un livestream, très long, et 27 acteurs dévoilés au fil des heures.

Peu après, Kevin Feige avait expliqué que d’autres annonces suivraient. Depuis, une seule autre confirmation avait réellement émergé, le retour de Chris Evans en Steve Rogers. Bon, forcément, ça a nourri l’attente autour de tous les noms encore tenus à l’écart.

À cinq mois de la sortie, chaque nom devient un signal

C’est là que cette annonce prend du relief. À ce stade, les fans ne cherchent plus seulement une liste, ils lisent chaque confirmation comme un indice sur l’ampleur réelle de Doomsday.

Le retour de Peggy Carter ne dit pas tout du film, loin de là. Mais il confirme que Marvel continue de distiller ses informations au compte-gouttes, même quand la sortie approche. Et clairement, ce rythme-là raconte quelque chose de plus large, la promo des blockbusters se joue désormais presque autant dans la gestion du secret que dans les images elles-mêmes.