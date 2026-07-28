Pourquoi la fin de la saison 3 de Buffy a disparu deux mois

Le final le plus marquant de Buffy n’est pas arrivé à l’heure. En 1999, une tragédie bien réelle a repoussé sa diffusion et changé sa lecture.

En bref Le final de saison 3 a été repoussé deux mois

Columbine a rendu son contenu trop sensible

L’épisode a pourtant marqué un tournant majeur

Il y a des épisodes qui concluent une saison, et d’autres qui changent la façon dont on les regarde. Le final en deux parties de la saison 3 de Buffy contre les vampires appartient clairement à la deuxième catégorie. Prévu fin mai 1999, son deuxième volet n’a finalement été diffusé que le 13 juillet, un cas unique pour la série.

Quand la fiction percute de plein fouet l’actualité

Le calendrier, ici, a tout écrasé. La première partie de Graduation Day a été diffusée le 18 mai 1999, avec une suite attendue la semaine suivante. Mais entre-temps, la fusillade de Columbine High School, survenue le 20 avril dans le Colorado, avait bouleversé les États-Unis. Ce jour-là, 13 élèves et un enseignant ont été tués par deux lycéens.

Dans ce contexte, montrer des élèves venant armés à leur remise de diplôme pour affronter le Maire relevait du terrain miné. C’est précisément ce qui se passe dans la seconde partie. Le réseau The WB a donc choisi de la retirer, sans date claire de retour. Pas de quoi surprendre, quand on voit la charge symbolique de cette scène un mois après le drame.

Un final qui mettait déjà Buffy au bord de la rupture

Ce retard a presque fait oublier que ces épisodes étaient déjà décisifs pour Buffy. La première partie, écrite et réalisée par Joss Whedon, faisait avancer plusieurs lignes d’un coup. Anya rejoignait enfin les Scoobies pour les aider à comprendre l’Ascension, pendant que Buffy tentait de tuer Faith.

Elle allait presque jusqu’au bout. Faith survivait, mais finissait dans le coma. Et c’est là que le final devient plus intéressant qu’un simple affrontement fantastique, Buffy comprend qu’en voulant éliminer un humain, elle se rapproche dangereusement de celle qu’elle combat.

Le paradoxe canadien et une audience d’été hors norme

Petit détail assez fou, des chaînes au Canada n’ont pas appris assez tôt que l’épisode devait être repoussé. Elles l’ont diffusé à l’horaire prévu. Du coup, des copies ont circulé, alors que le reste du public attendait toujours et que The WB restait muet sur la nouvelle date.

Quand l’épisode arrive enfin, le 13 juillet, les cérémonies de fin d’année sont passées. Et le public répond présent, 6,5 millions de téléspectateurs, un score particulièrement élevé pour The WB en plein été.

L’épisode qui ferme le lycée et ouvre une autre série

Au-delà du retard, ce final compte parce qu’il referme l’ère lycée. Buffy obtient son diplôme, devient adulte et gagne une forme d’autonomie, sans dépendre de la même manière d’un Watcher. Ses camarades reconnaissent aussi qu’elle les protège depuis son arrivée, ce qui lui donne une vraie légitimité.

Mais la suite casse vite cet élan. En saison 4, à l’université, elle se retrouve de nouveau perdue. Et ce final emporte aussi deux figures majeures, Angel part lancer sa propre série, tandis que Cordelia quitte elle aussi Buffy pour rejoindre Los Angeles. Bref, ce n’était pas seulement une fin de saison, c’était le moment où la série changeait de peau.