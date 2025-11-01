Il y a 24 ans, Buffy diffusait son dernier épisode d’Halloween, amorçant une romance majeure

Il y a 24 ans, la série culte Buffy contre les vampires diffusait son dernier épisode spécial Halloween. Un tournant marquant, puisque cet épisode posait les bases de l’une des romances majeures qui allaient rythmer la suite du show.

Un Halloween à part dans l’univers Buffy

Difficile d’imaginer que sur sept saisons, la série culte Buffy contre les vampires n’a offert que trois épisodes consacrés à Halloween. Diffusé il y a déjà 24 ans, « All the Way » vient clore cette brève tradition, tout en laissant un goût amer à nombre de fans. Contrairement à la coutume de Sunnydale — ville fictive infestée de créatures surnaturelles où les démons évitent mystérieusement la nuit d’Halloween — certains vampires décident ici de rompre la trêve et sèment le trouble.

Dawn au cœur des critiques, une intrigue qui divise

Pour beaucoup d’aficionados, cet épisode reste le moins réussi des trois spéciaux. En cause : l’accent mis sur Dawn, personnage campé par Michelle Trachtenberg, dont la popularité n’a jamais vraiment décollé. Après la mort de sa mère, c’est désormais à Buffy Summers d’endosser le rôle parental auprès de sa sœur. Hélas, les péripéties adolescentes — mensonges inclus — mènent Dawn droit dans les griffes de jeunes vampires rebelles. Ce scénario, ponctué d’échanges parfois forcés entre les sœurs Summers même en pleine bagarre avec le Scooby Gang, a souvent été pointé du doigt comme l’un des points faibles de la saison.

Anya et Xander : humour et amour au rendez-vous

Heureusement, tout n’est pas à jeter dans « All the Way ». Une bonne partie des téléspectateurs se souvient avec tendresse du duo formé par Xander et Anya. Leur relation prend ici un tournant majeur : Xander annonce enfin leurs fiançailles lors d’une soirée costumée… où Anya, fidèle à sa peur absurde des lapins, se présente déguisée en immense rongeur. Cette séquence légère offre quelques respirations bienvenues, mais résonne aussi amèrement quand on se rappelle que leur histoire connaîtra une fin brutale lors du dernier épisode.

Voici ce qui a marqué les esprits durant cet épisode :

La déclaration émue de Xander envers Anya pendant leur danse.

L’humour décalé lié au costume improbable d’Anya.

L’annonce officielle de leurs projets de mariage devant le groupe.

Willow : premières ombres au tableau

Par ailleurs, « All the Way » esquisse subtilement l’évolution inquiétante de Willow. L’inquiétude grandissante de Giles face à son usage désinvolte de la magie fait écho aux événements sombres qui bouleverseront bientôt la série. Cette préfiguration du basculement de Willow vers sa « phase noire » sème habilement quelques indices parmi les scènes plus légères.

Malgré ses défauts évidents, ce dernier Halloween chez Buffy contre les vampires continue d’alimenter débats et nostalgie au sein des fans — preuve que même un épisode controversé peut laisser une empreinte indélébile.