Marvel Zombies Saison 2 : L’intrigue incontournable qu’il faut absolument explorer

Après une première saison remarquée, la série animée Marvel Zombies prépare son retour pour une deuxième salve d’épisodes. Les attentes des fans convergent déjà vers une intrigue bien précise, jugée incontournable pour poursuivre cette adaptation audacieuse.

Tl;dr Saison 2 de Marvel Zombies envisagée en préquel.

envisagée en préquel. Potentiel élargi pour intégrer plus de héros MCU.

La fin controversée de la première saison alimente les attentes.

Un succès inattendu pour une série animée adulte

Difficile de ne pas remarquer la popularité fulgurante de Marvel Zombies depuis sa sortie sur Disney+ à l’automne 2025. Première incursion animée de Marvel Studios pensée pour un public adulte, la série a surpris par son ton sombre et sa réappropriation inventive d’un univers jusqu’alors jugé décevant en animation. L’implication de plusieurs stars du Marvel Cinematic Universe, venues prêter leur voix à leurs personnages fétiches, a contribué à créer ce rendez-vous événement. Quant aux comédiens spécialisés dans le doublage, ils ont su combler habilement les absences et donner du relief à une galerie de héros mis à rude épreuve.

Un final qui divise et nourrit les spéculations

Pour autant, si la série a trouvé son public, elle n’a pas laissé tout le monde indifférent quant à sa conclusion. La décision narrative d’axer l’intrigue sur les derniers jours du combat contre la Reine Zombie, alias Wanda Maximoff – campée par une Scarlet Witch plus redoutable que jamais – a suscité des débats animés. Le personnage de Kamala Khan s’est imposé comme la « final girl » mais n’a pu empêcher Wanda d’accéder au pouvoir des Pierres d’Infinité pour remodeler le monde selon ses désirs. Une issue ambiguë où l’amie de Kamala, Riri Williams, finit par lui ouvrir les yeux sur cette réalité illusoire générée par un sortilège.

Saison 2 : le pari du préquel et ses enjeux

Aujourd’hui, alors que bruisse la rumeur d’une Saison 2 en préparation chez Marvel Studios, la question brûle toutes les lèvres : quelle direction emprunter ? Si certains espéraient un affrontement cosmique avec Wanda dans une saison finale ambitieuse, l’option du préquel semble faire consensus pour étoffer l’univers. Plutôt qu’une suite directe, raconter – en quatre épisodes distincts – chacune des premières années suivant l’émergence du virus zombie venu du Royaume Quantique permettrait d’explorer :

L’effondrement spectaculaire des premiers Avengers.

L’entrée en scène du surnaturel face à Wanda.

La résistance des communautés comme les Inhumains ou mutants.

L’éveil d’une nouvelle génération de héros – vite confrontée au chaos.

Ce format offrirait non seulement une place inédite à des figures majeures encore absentes (X-Men, Black Knight, Blade…), mais aussi à toute une frange occulte via des clins d’œil à des œuvres comme Werewolf By Night. La richesse du catalogue MCU s’en verrait démultipliée.

L’attente autour d’un futur incertain

Reste que miser sur un préquel comporte toujours ses risques : difficile de maintenir le suspense quand le destin global est déjà connu. Mais dans un univers où tant d’expériences alternatives ont peiné à convaincre sous la bannière du Multivers, renouer avec l’esprit grand spectacle et profiter pleinement du potentiel offert par Marvel Zombies pourrait bien être le choix gagnant. Les fans attendent désormais que Marvel Studios tranche… et surtout surprenne.