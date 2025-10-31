Il y a 14 ans, une série culte d’horreur surnaturelle faisait ses débuts à la télévision

Il y a quatorze ans, une série télévisée d’horreur surnaturelle parmi les plus acclamées faisait ses débuts sur le petit écran, marquant durablement le paysage audiovisuel et captivant un large public grâce à son univers sombre et mystérieux.

Tl;dr Grimm mélange horreur, fantastique et enquête policière.

mélange horreur, fantastique et enquête policière. Série acclamée, 6 saisons, ambiance sombre et complexe.

Un reboot cinématographique serait en préparation chez Peacock.

Un ovni du petit écran : l’héritage inattendu de Grimm

Difficile d’évoquer la télévision américaine sans mentionner des séries comme Supernatural, monument du genre surnaturel, qui a fédéré les foules pendant quinze années. Mais derrière ce succès indéniable, une autre création s’est frayé un chemin discret dans le paysage : Grimm. Apparue pour la première fois sur les écrans américains le 28 octobre 2011 sur NBC, cette série a su imposer son univers singulier en six saisons et 123 épisodes, réinventant à sa manière la confrontation entre le mythe et le réel.

Quand contes de fées riment avec thriller policier

Au cœur de Grimm, on retrouve l’inspecteur Nick Burkhardt (David Giuntoli) à Portland. Celui-ci découvre qu’il appartient à une lignée de « Grimms », gardiens chargés d’affronter des créatures mythologiques nommées Wesen, inspirées des célèbres contes des frères Grimm. Mais la comparaison avec un simple récit féerique s’arrête là. Dès ses premiers épisodes, la série choisit une approche mature : loin du manichéisme traditionnel, elle expose un monde où les frontières entre bien et mal se brouillent constamment. Loin de la fantaisie légère, c’est une mosaïque d’anciennes vendettas, de conspirations familiales et de dilemmes moraux qui s’invitent à chaque enquête.

L’équilibre subtil entre monstres et humanité

Ce choix narratif donne une densité inattendue à l’intrigue. Les scénaristes n’ont pas hésité à déborder du schéma classique du « monstre de la semaine ». Ainsi, chaque affaire menée par Nick vient bouleverser durablement sa vie privée ainsi que celle de ses proches — parmi lesquels Juliette (Elizabeth Tulloch), dont le destin tournera au cauchemar en devenant Hexenbiest. À mesure que l’histoire avance, les conséquences s’accumulent et aucun personnage n’en sort indemne.

On peut ainsi résumer les points forts de la série par :

L’intégration habile d’éléments issus des mythes européens dans un univers contemporain crédible.

L’évolution constante des personnages principaux face à leurs responsabilités surnaturelles.

L’enracinement dans des thématiques adultes : identité, pouvoir et héritage.

Bientôt un retour de Grimm ?

Rien ne semble vraiment figé dans l’univers de Grimm. Malgré une fin en 2017 saluée par ses fidèles, la saga pourrait bien reprendre sous une nouvelle forme : en janvier dernier, des bruits couraient autour d’un projet de reboot cinématographique développé par Peacock. Peu d’informations ont filtré depuis, si ce n’est que le script serait déjà en cours d’écriture selon Tulloch. De quoi raviver la flamme chez les inconditionnels du genre — et peut-être séduire un nouveau public avide d’histoires où l’imaginaire flirte sans détour avec notre réalité.