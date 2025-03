Des publicités sur Peacock inquiètent et dérangent certains parents

Les abonnés de la plateforme de streaming Peacock dénoncent la diffusion de contenus publicitaires dérangeants.

Tl;dr Peacock diffuse des pubs de films d’horreur pendant des émissions familiales.

Les parents demandent un meilleur filtrage pour protéger leurs enfants.

À ce jour, Peacock n’a pas proposé de solution autre que l’abonnement Premium Plus sans publicité.

Des publicités qui dérangent pendant les programmes familiaux

Peacock, le service de streaming de NBC, propose deux offres principales : Premium à 7,99 dollars par mois avec publicités, et Premium Plus à 13,99 dollars sans publicités, à quelques exceptions près. De nombreux parents optent pour le plan de base, mais se retrouvent confrontés à des publicités qui ne sont pas toujours adaptées à un jeune public. Certaines d’entre elles concernent des films ou séries d’horreur, diffusées même lorsqu’on regarde des programmes familiaux ou des comédies. Cette situation a provoqué la colère de certains abonnés qui se sont exprimés sur les réseaux sociaux.

Des témoignages de parents mécontents

Sur Reddit, le deuxième post le plus populaire du mois sur la page dédiée à Peacock est justement une plainte à ce sujet. Un parent y explique que son enfant a été terrifié par une publicité pour un film d’horreur diffusée pendant une émission comique. Selon lui, il devrait être possible de désactiver certains types de publicités afin d’éviter ce genre de désagréments. Cette publication a recueilli de nombreux commentaires allant dans le même sens, montrant que le problème ne se limite pas à une seule famille.

Une demande jugée raisonnable par les utilisateurs

Les abonnés de Peacock ne réclament pas la fin des publicités, mais demandent simplement qu’elles soient adaptées au contenu regardé. Selon eux, il serait logique qu’un programme pour enfants n’inclue pas de publicités pour des films d’horreur ou des contenus destinés à un public adulte. Certains utilisateurs proposent même de pouvoir choisir les types de publicités qu’ils accepteraient de voir. Cette demande est largement soutenue par la communauté, comme en témoignent les nombreux commentaires positifs sur les réseaux sociaux.

Peu d’espoir d’amélioration à court terme

Malheureusement, cette problématique n’est pas spécifique à Peacock, même si elle semble plus fréquente sur cette plateforme que sur d’autres services de streaming. Pour l’instant, NBC n’a pas réagi officiellement à ces plaintes, et aucune amélioration n’est annoncée. Les abonnés mécontents n’ont donc d’autre choix que de passer au forfait Premium Plus pour éviter totalement les publicités. Reste à savoir si la pression exercée par les utilisateurs finira par pousser Peacock à revoir sa politique publicitaire.