Nouveautés sur Peacock : les films et séries TV qui débarquent en décembre

Le service de streaming de NBC Universal, Peacock, propose un grand choix de films, séries TV et même d'événements en direct, avec de nouvelles arrivées chaque mois. Qu'est-ce qui vous tente le plus sur cette plateforme ?

Tl;dr Peacock, le service de streaming de NBC Universal, offre une variété de films, séries TV et événements en direct.

Le service s’est élargi depuis son lancement en 2020, incluant des films à succès et des séries TV populaires.

Peacock ajoute régulièrement de nouveaux contenus et propose également du streaming en direct pour les sports.

Plus de 50 films et séries TV seront ajoutés à Peacock en décembre 2023, en plus des événements sportifs en direct.

Peacock : une véritable caverne d’Ali Baba pour les cinéphiles et les sériephiles

Peacock, le service de streaming de NBC Universal, est une véritable mine d’or pour les amateurs de films et de séries télévisées. Depuis son lancement en 2020, il a réussi à se démarquer dans le paysage très concurrentiel du streaming. Avec une offre de contenu riche et variée, il offre de quoi satisfaire tous les goûts.

Un catalogue en constante évolution

Peacock ne se repose pas sur ses lauriers. Chaque mois, des dizaines de nouveaux films et séries TV sont ajoutés à son catalogue déjà impressionnant. La plateforme s’est également imposée comme une destination privilégiée pour le streaming en direct des sports, grâce à des accords lucratifs avec la MLB, la Premier League et la World Wrestling Entertainment. En décembre 2023, plus de 50 films et séries TV feront leur entrée sur Peacock.

Du contenu gratuit et payant

Ce qui distingue Peacock de ses concurrents, c’est son mélange de contenu gratuit et payant. Grâce à son affiliation à NBC, la plateforme a pu obtenir des séries de premier plan comme The Office. De plus, elle propose l’une des plus grandes collections de streaming disponibles, allant des films à succès aux séries TV populaires.

Des contenus exclusifs

Peacock ne se contente pas de proposer des contenus déjà existants. Le service a commencé à créer des séries et des films mémorables qui rivalisent avec le contenu original de ses concurrents. Parmi ces exclusivités, on compte des films et des séries qui seront ajoutés à Peacock en décembre 2023.