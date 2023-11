Peacock commande une série préquelle sur les origines de Ted, l’ours en peluche vivant

Le Ted de Seth MacFarlane va revenir dans une série préquelle.

Créée et réalisée par Seth MacFarlane, également en charge du scénario avec Paul Corrigan et Brad Walsh, la série télévisée Ted pour la plateforme de streaming Peacock se déroulera en 1993 et dépeindra les débuts de la vie de Ted, un ours en peluche doué de sensibilité, alors qu’il vit avec John Bennett et sa famille dans le Massachusetts.

An image from @Framestore Melbourne, who have surpassed themselves with their exquisite VFX work on “Ted” for @peacock. Much gratitude to our Aussie friends! pic.twitter.com/npvuECDTmc — Seth MacFarlane (@SethMacFarlane) November 12, 2023

Le moment de gloire de Ted est passé… Si celui-ci n’a peut-être pas la meilleure influence sur John, quand il s’agit de le faire, Ted est prêt à prendre des risques pour aider les gens qu’il aime.

Ted va passer du grand au petit écran

Le nouveau casting de Ted pour son adaptation télévisée est composé d’Alanna Ubach dans le rôle de Susan Bennett (Susan était auparavant interprétée par Alex Borstein dans Ted, et se nommait Helen Bennett), Seth MacFarlane dans le rôle de Ted, Scott Grimes dans le rôle de Matty Bennett (Matty était auparavant interprété par Ralph Garman dans Ted, et se nommait Steve Bennett), Max Burkholder dans le rôle de John Bennett (John était auparavant interprété par Mark Wahlberg, Colton Shires, et Bretton Manley dans Ted) et Giorgia Whigham dans le rôle de Blaire.

Seth MacFarlane a écrit les trois premiers épisodes. Paul Corrigan et Brad Walsh ont écrit les quatrième et huitième épisodes. Dana Gould a écrit le cinquième épisode. Jon Pollack a écrit le sixième épisode. Julius Sharpe a écrit le septième épisode. UCP et MRC Television produiront la série Ted avec Seth MacFarlane, producteur exécutif via Fuzzy Door, et Erica Huggins de Fuzzy Door, également productrice exécutive. Les autres producteurs exécutifs sont Alana Kleiman et Jason Clark.