The Office : un reboot de la version américaine est annoncé

La série télévisée The Office de NBC va revenir sur le petit écran avec un reboot.

La chaîne américaine NBC a commandé un reboot de The Office a Greg Daniels, le scénariste qui a adapté la version britannique de la série originale créée par Ricky Gervais.

A sigh of relief may be emanating from Hollywood as the 146-day impasse ends, but @MattBelloni and @jhandel are offering 3 reasons to believe this strike aftermath will look very different than last time. https://t.co/ic9KVz1K4j

— Puck (@PuckNews) September 25, 2023