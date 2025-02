Pourquoi NBC a annulé Chicago Justice ?

Découvrez les raisons pour lesquelles la chaîne NBC a décidé d'arrêter la diffusion de la série populaire Chicago Justice.

Tl;dr Chicago, troisième plus grande ville des États-Unis, abrite plusieurs équipes sportives et attractions culinaires.

La franchise One Chicago de NBC comprend trois séries dramatiques populaires basées à Chicago.

La série Chicago Justice a été annulée après une saison en raison de sa similitude avec Law & Order.

Une immersion dans l’univers de Chicago

Chicago, troisième plus grande ville des États-Unis, est un véritable vivier d’activités, avec son aéroport très fréquenté, son majestueux lac, ses six équipes sportives professionnelles majeures et ses célèbres spécialités culinaires comme la pizza à pâte épaisse, les hot dogs garnis, les sandwiches au bœuf italien et la bière Old Style. C’est aussi la ville où le célèbre criminel John Dillinger a trouvé la mort.

La franchise One Chicago : un succès pour NBC

Chicago est également connue pour avoir inspiré à NBC une franchise de séries dramatiques qui mettent en valeur l’efficacité de ses services publics. L’univers One Chicago a débuté en 2012 avec Chicago Fire, une série créée par Derek Haas et Michael Brandt qui retrace le quotidien des courageux membres du département des pompiers de la ville. Malgré des débuts modestes, la série a réussi à attirer un public suffisamment large pour que NBC donne son feu vert à « Chicago P.D. » deux ans plus tard, puis à Chicago Med l’année suivante. Ces trois séries sont toujours en cours de diffusion et se classent régulièrement dans le top 20 des audiences Nielsen.

Chicago Justice : une série trop similaire à Law & Order

Cependant, la quatrième série de la franchise, Chicago Justice, qui se concentrait sur les aventures judiciaires du bureau du procureur de l’État de l’Illinois, n’a duré qu’une saison. Selon Robert Greenblatt, président de NBC, la série était trop similaire à « Law & Order », une autre série de NBC créée par Dick Wolf. En effet, bien que « Chicago Justice » ait fait ses débuts avec des chiffres d’audience solides en mars 2017, la chaîne a décidé à la fin de sa courte saison de 13 épisodes qu’elle n’était pas assez distincte pour se maintenir.

Depuis lors, Wolf n’a pas tenté d’agrandir de nouveau l’univers One Chicago. Cependant, il semble qu’il soit plus que jamais temps pour une série axée sur la cuisine centrée sur les inspecteurs alimentaires de la ville, peut-être intitulée Chicago Beef.