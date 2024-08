Chicago : les personnages et acteurs qui ne reviendront pas en 2024

L'univers Chicago des séries NBC explore le monde interconnecté des premiers secours, des pompiers et des médecins à Chicago, offrant un aperçu captivant de la vie et du travail dans une grande ville américaine.

Tl;dr Les séries de l’univers Chicago vont connaître de nombreux départs d’acteurs pour la saison 2024-2025.

Les séries Chicago Med, Chicago PD et Chicago Fire ont été renouvelées pour une nouvelle saison.

Le personnage de Dominic Rains dans Chicago Med n’apparaîtra pas dans la saison 10.

La série Chicago Fire connaîtra le départ de plusieurs acteurs, dont Eamonn Walker.

Des changements majeurs à venir dans l’univers Chicago

L’univers Chicago, qui a débuté en 2012 avec la première de Chicago Fire, est en constant mouvement. Les séries Chicago PD et Chicago Med, qui ont rejoint l’univers respectivement en 2014 et 2017, ont également connu leur lot de changements de casting. Malgré ces bouleversements, ces séries policières et médicales continuent d’attirer un large public.

Les départs annoncés pour la saison 2024-2025

Pour la saison télévisée 2024-2025, six acteurs et actrices des trois séries ne reviendront pas. Le plus notable est celui de Dominic Rains, qui interprète le Dr Crockett Marcel dans Chicago Med. Son personnage quitte la série à la fin de la saison 9, laissant un vide dans le casting de la dixième saison.

Chicago Fire : une série en constante évolution

Chicago Fire, au début de sa treizième saison, voit aussi plusieurs de ses acteurs partir. Parmi eux, Eamonn Walker, présent dans la série depuis le premier épisode, quitte le feuilleton, mettant fin à son rôle de chef de la caserne 51. Son départ marque un tournant majeur pour la série.

Une nouvelle saison, de nouvelles intrigues

Malgré ces départs, les saisons à venir de Chicago Med, Chicago PD et Chicago Fire promettent d’être riches en rebondissements. Chaque série continue d’évoluer et de se renouveler, offrant aux téléspectateurs de nouvelles intrigues et de nouveaux personnages à découvrir.