Les créateurs de Supernatural partagent le seul regret qui entoure leur final controversé

Les créateurs de Supernatural admettent aujourd’hui nourrir un certain regret concernant le très discuté final de la série. Malgré le succès et l’impact durable du show, cette dernière séquence reste un sujet sensible parmi les fans comme pour ses auteurs.

Tl;dr La fin de Supernatural divise à cause du destin de Dean.

divise à cause du destin de Dean. Le final rêvé a été annulé à cause du COVID-19.

Une réunion des anciens personnages n’a pas pu se faire.

Des adieux qui divisent les fans

Le dernier épisode de Supernatural, diffusé après quinze saisons, continue d’alimenter les débats parmi les fidèles. Si la série s’est longtemps illustrée par ses combats titanesques contre des entités telles que Lucifer, Dieu ou encore les Léviathans, le choix de conclure sur la disparition brutale de Dean Winchester, victime de simples vampires, a surpris — voire désarçonné — une partie du public. Après ce dénouement inattendu, c’est finalement dans l’au-delà que Dean retrouve son frère Sam, qui aura vécu une existence longue et paisible.

L’ambition d’un final plus rassembleur

Pourtant, à en croire le showrunner Andrew Dabb, cette issue n’était pas celle envisagée au départ par l’équipe créative. Lors d’un entretien accordé à TVInsider, il confiait que l’idée initiale consistait à rassembler Sam et Dean dans le mythique Roadhouse du paradis, entourés de leurs anciens alliés disparus au fil des saisons. Le projet ? Inviter autant d’acteurs emblématiques que possible pour offrir aux fans un ultime clin d’œil collectif :

Des retrouvailles entre frères sous le regard bienveillant d’anciens compagnons

Un hommage vibrant à la « famille » élargie créée par la série

L’occasion d’une fête mémorable pour célébrer cette aventure hors norme

Quand la pandémie bouleverse tout

Hélas, ce rêve s’est heurté à la réalité sanitaire. L’arrivée fracassante du COVID-19 a rendu impossible tout rassemblement d’envergure sur le plateau. Forcé de revoir sa copie, l’équipe a donc opté pour une version plus intime du dénouement. À ce sujet, Andrew Dabb avoue volontiers : « Je pense que nous avons eu un beau moment avec les deux frères ensemble… même si ce n’était pas ce qu’on avait prévu. » Pour lui, le réalisateur Robert Singer et les comédiens ont su transformer cette contrainte en force narrative.

L’espoir d’un retour ?

Si certains regrettent cet épilogue jugé trop sobre ou polarisant, rien n’interdit d’imaginer une suite ou un spin-off permettant enfin aux frères Winchester — éternels survivants — de renaître une fois encore. Qui sait ? Peut-être qu’un jour cette fameuse réunion dans l’au-delà deviendra réalité.