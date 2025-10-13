Un acteur de Yellowstone a assuré la restauration pour toute l’équipe et le casting de la série

L’un des acteurs de la série Yellowstone a également assuré la responsabilité de nourrir l’ensemble du casting et de l’équipe technique pendant le tournage, jouant ainsi un double rôle clé sur le plateau.

Tl;dr Des membres du staff intègrent le casting de Yellowstone .

. Gabriel Guilbeau passe de chef à acteur dans la série.

passe de chef à acteur dans la série. L’authenticité en coulisses influence l’écriture des scènes.

Des talents inattendus sur le plateau de Yellowstone

Les coulisses de Yellowstone, ce phénomène du néo-western, cachent quelques surprises qui ne relèvent pas uniquement du scénario. Certains membres de l’équipe technique se sont révélés aussi précieux devant que derrière la caméra. Il suffit d’évoquer le parcours atypique de Forrie J. Smith, véritable cowboy, sollicité par Taylor Sheridan pour concevoir les scènes du bunkhouse, ou celui plus inattendu encore de Gabriel « Gator » Guilbeau, chef cuisinier devenu figure emblématique du show.

L’ascension singulière de Gabriel Guilbeau

Ce n’est pas tous les jours qu’un responsable des services traiteur accède à un rôle récurrent dans une série télévisée à succès. Pourtant, c’est précisément le sort réservé à Guilbeau. Initialement engagé pour nourrir une équipe épuisée par des journées marathon – certains tournages débutant à trois heures du matin dans des endroits aussi improbables qu’isolés –, il a rapidement su tisser des liens avec les acteurs principaux, dont un certain Kevin Costner, fidèle amateur de sa tarte aux pommes maison.

Quand l’authenticité fait basculer le scénario

Mais comment ce cuisinier s’est-il retrouvé devant la caméra ? À force d’observer son engagement et sa personnalité authentique, le créateur de la série a eu une intuition. Un jour, alors que Guilbeau débarque en cuisine, tablier gras et visage marqué par une longue journée près du barbecue, la direction artistique s’exclame : « C’est parfait ! ». Invité sur-le-champ à répéter ses gestes habituels pour une scène clé, il s’exécute – éminçant oignons et pommes de terre sous l’œil amusé d’un Sheridan. Ce naturel a séduit au point que son personnage, le chef des Dutton, est désormais ancré dans la série.

Derrière chaque plat, une histoire vraie

Son influence va même au-delà. Certaines anecdotes issues du quotidien sur le tournage ont inspiré directement des séquences scénaristiques : par exemple, la réaction viscérale de Costner devant un poulpe grillé s’est retrouvée transposée à l’écran lors d’un épisode marquant. Depuis, l’aventure continue pour ce cuisinier-acteur ; il accompagne aujourd’hui les équipes sur les spin-offs tels que « 1883 », laissant présager d’autres incursions culinaires dans cet univers toujours plus vaste.