Une série d’horreur incontournable pour les fans de Stephen King, et ce n’est pas fini

Cette série d’horreur en trois saisons, saluée pour son ambiance glaçante et ses intrigues captivantes, s’impose comme un incontournable pour les amateurs de frissons à la Stephen King. Bonne nouvelle : de nouveaux épisodes sont déjà en préparation.

Tl;dr Suspense, mystère et danger omniprésents dans From .

. Personnages nuancés et ville mystérieuse au cœur du récit.

Saison 4 confirmée, nouveaux mystères et menaces attendus.

Un univers de tension maîtrisée

Au premier abord, From ne se contente pas de reprendre les codes traditionnels de l’horreur télévisuelle. Dès les premiers instants, le spectateur est plongé dans une atmosphère où le mystère s’installe subtilement, où chaque décision des personnages semble lourde de conséquences. Ce n’est pas uniquement la présence de créatures terrifiantes ou l’intensité des scènes nocturnes qui captivent ; c’est aussi cette envie irrépressible de comprendre ce qui maintient cette communauté prisonnière d’une ville sans issue apparente.

La ville, un personnage à part entière

Impossible d’ignorer que la véritable force de la série réside dans la façon dont la ville elle-même devient un élément central du récit. À chaque épisode, le décor familier se charge d’une angoisse sourde : on y retrouve cette tension typique des univers de Stephen King, où l’apparente normalité dissimule des règles troubles et une menace omniprésente. Les spectateurs avancent dans l’intrigue au même rythme que les habitants du lieu, découvrant peu à peu les pièges et secrets tapis dans l’ombre.

L’humain face à l’horreur

Ce qui distingue fondamentalement From, c’est la profondeur accordée à ses personnages. Loin des archétypes habituels, chacun porte ses propres blessures et secrets – à commencer par Boyd Stevens, chef désigné malgré lui. Il incarne un protagoniste faillible, tiraillé entre responsabilité collective et faiblesses personnelles. D’ailleurs, au fil des épisodes, on réalise que le danger n’est pas seulement extérieur : la peur révèle la vraie nature de chacun.

Dans ce contexte, il est notable que :

Les pertes marquantes parmi les personnages renforcent la tension dramatique.

L’incertitude sur le sort de chacun maintient constamment le suspense.

Saisons à venir et promesses inédites

Actuellement composée de trois saisons disponibles sur MGM+ (également via Prime Video), la série n’a pas fini de surprendre : une quatrième saison a été officiellement annoncée. De nouveaux antagonistes devraient faire leur apparition tandis que la mythologie du lieu promet d’évoluer – avec en prime l’introduction du voyage temporel. Le public sait désormais qu’il doit s’attendre à tout… sauf à des réponses simples ou des recettes éculées.

La photographie soignée et le choix assumé d’un rythme alternant moments suffocants et séquences introspectives viennent compléter l’expérience immersive voulue par les créateurs. En somme, From s’impose comme une proposition rare : un thriller horrifique qui interroge autant qu’il fascine, et dont chaque nouveau mystère n’est qu’un prélude à d’autres révélations inattendues.