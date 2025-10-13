Salvation : le nouvel affrontement des métahumains dans le DC Universe

Le nouvel univers cinématographique DC vient d’introduire une équipe de super-vilains, offrant une occasion unique de surpasser l’Arrowverse, qui avait déçu de nombreux fans par sa gestion chaotique de groupes antagonistes emblématiques.

Des alliances complexes émergent dans le DC Universe

Au sein du DC Universe, l’apparition de nouvelles équipes suscite interrogations et attentes. Loin de se contenter d’héroïsme classique, la franchise ose brouiller les pistes : la Justice Gang, présente à la fois dans Superman et la saison 2 de Peacemaker, collabore avec le milliardaire Maxwell Lord. Ces membres, souvent plus soucieux de leur réputation que d’une véritable justice, se situent à la frontière du bien et du mal. Mais, alors que l’univers compte déjà son lot d’équipes aux méthodes discutables – on pense notamment aux redoutés Creature Commandos –, une dynamique nouvelle se dessine.

L’ombre grandissante de Rick Flag Sr. et A.R.G.U.S.

C’est désormais sur le terrain animé que s’illustre Rick Flag Sr., meneur des « monstres » chez les Creature Commandos. Pourtant, ses ambitions ne s’arrêtent pas là. À la tête d’A.R.G.U.S., il s’associe à un autre nom retentissant, Lex Luthor, pour élaborer un plan destiné à neutraliser les métahumains jugés dangereux dans la saison 2 de Peacemaker. Face aux dérives de cette stratégie, certains subordonnés quittent le navire pour fonder Checkmate, une organisation d’espionnage qui entend surpasser son ancienne maison mère. Mais derrière ces jeux d’alliance se profile une menace inattendue.

L’expérience Salvation : entre bannissement et survie collective

Un dispositif clé entre en scène : la chambre d’expansion quantique (Quantum Unfolding Chamber), offrant à Flag Sr. l’opportunité de déporter des métahumains vers un monde inédit, surnommé « Salvation ». Dans les comics DC, cette idée a déjà été mise en œuvre par Amanda Waller et Rick Flag, envoyant les criminels notoires – Lex Luthor, The Joker, Catwoman ou encore Clayface – sur une planète lointaine pour y survivre ensemble… ou périr. Rapidement, un impératif s’impose : coopérer face au danger incarné par DeSaad et ses Parademons.

Parmi ceux qui tentent de tirer leur épingle du jeu figure Abra Kadabra, membre essentiel des Rogues (ces adversaires récurrents de Flash). Son savoir permet au groupe de trouver une zone refuge temporaire sur Salvation.

L’heure de gloire attendue des Rogues ?

Il faut bien reconnaître que l’adaptation télévisée n’a jamais accordé toute sa place aux Rogues. Si l’Arrowverse, via la première saison de The Flash, a mis en avant Heatwave et Captain Cold – leurs armes neutralisant même Flash –, leur parcours a finalement pris une tournure rédemptrice grâce à Rip Hunter. D’autres membres emblématiques comme Mirror Master ou Kadabra ont été relégués au second plan.

Le DCU, lui, pourrait corriger ce manque : rassembler enfin tous les Rogues lors d’un retour fracassant sur Salvation. Une opportunité unique de leur offrir un traitement digne de leur importance historique… tout en promettant quelques surprises scénaristiques à venir.