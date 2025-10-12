Premier teaser de Wonder Man : Marvel s’amuse à tourner le MCU en dérision

Marvel dévoile les premières images de sa série Wonder Man, dont la bande-annonce adopte un ton résolument parodique en multipliant les clins d’œil et les moqueries à l’égard de l’univers cinématographique Marvel.

Tl;dr Nouveau teaser pour la série Wonder Man .

. Série prévue sur Disney+ en janvier 2026.

Satire sur la fatigue des super-héros et Hollywood.

Le MCU tente l’autodérision avec « Wonder Man »

Si la lassitude autour du Marvel Cinematic Universe n’a cessé de s’amplifier ces dernières années, voilà que l’empire aux super-héros entend surprendre ses spectateurs, et peut-être même ses détracteurs. Après avoir longtemps été moqué par l’Internet, ou pris pour cible par des séries telles que The Boys ou Gen V, le MCU semble prêt à retourner la critique contre lui-même. C’est précisément ce que promet le premier aperçu de sa prochaine série très attendue : Wonder Man.

Un projet atypique pour Marvel Studios

Dans ce teaser inaugural, les projecteurs se braquent sur Vok Kovak, un réalisateur fictif de renom au sein du MCU. Celui-ci prépare un reboot consacré au héros qui a marqué son enfance : Wonder Man, célèbre pour ses combats interstellaires façon Flash Gordon. L’ambition affichée ? Renouveler le genre super-héroïque en misant sur une mise en abyme du système hollywoodien, tout en assumant une certaine autodérision. D’ailleurs, dans une scène clé, Kovak ne cache pas son scepticisme quant à la saturation du marché des super-héros, mais revendique vouloir « bousculer les codes habituels ».

L’envers du décor et les promesses narratives

La production ne se contente pas d’une simple relecture des aventures de Simon Williams – alias Wonder Man – découvrant ses pouvoirs puis affrontant un énième antagoniste en images de synthèse. Elle prend résolument le parti d’explorer la « fatigue des super-héros » qui gagne tant le public que les professionnels du secteur. Quelques allusions piquantes à l’industrie du divertissement sont d’ailleurs distillées dans cette bande-annonce énigmatique où Williams auditionne pour incarner Wonder Man, personnage central de son imaginaire d’enfant.

Une rumeur persistante évoque également l’apparition de Trevor Slattery, connu pour son rôle du Mandarin et sa participation à l’équipe de Shang-Chi. Cette présence pourrait bien offrir à Williams une passerelle vers des aventures plus grandes encore… ou un adieu définitif à Hollywood.

L’attente jusqu’en 2026 et perspectives MCU

Seule ombre au tableau : il faudra patienter jusqu’à janvier 2026 pour découvrir cette satire promise sur Disney+. Initialement annoncée pour décembre 2025, la sortie a finalement été repoussée, mais vient ainsi s’ajouter à une année qui s’annonce dense côté MCU. En effet, 2026 sera surtout marquée par la sortie événementielle d’Avengers: Doomsday, qui réunira non seulement les plus grands héros terrestres, mais aussi les X-Men, les Fantastic Four, tandis que Spider-Man suivra sa propre trajectoire cinématographique.

Pour ceux désireux d’un souffle nouveau avant la grande messe super-héroïque, nul doute que « Wonder Man » risque bien de remplir ce rôle inattendu.