Comment la pandémie a propulsé l’un des plus grands succès récents d’HBO

La pandémie a bouleversé l’industrie du divertissement, mais elle a aussi favorisé la montée en puissance d’un programme phare sur HBO, qui a su capter l’attention d’un large public et s’imposer comme un succès inédit pour la chaîne.

Tl;dr « The Pitt » explore la crise post-COVID en santé.

La série aborde des enjeux médicaux très actuels.

Liberté créative accrue grâce à HBO Max.

Une fiction née d’une crise mondiale

Quand le monde a basculé en 2020 sous l’effet dévastateur de la pandémie de COVID-19, peu auraient imaginé que cette période servirait de toile de fond à l’un des plus grands succès récents de HBO Max. C’est pourtant sur ces cendres qu’a émergé la série médicale « The Pitt », dont la création doit tout à ce bouleversement planétaire. Noah Wyle, visage emblématique d’ER, en est à la fois producteur exécutif et interprète principal, et il n’hésite pas à affirmer : sans le COVID, le projet n’aurait jamais vu le jour. Il explique ainsi : « Cela a été le catalyseur. Après une telle crise, il était nécessaire de raconter une autre histoire sur le système de santé américain, avec ses profondes disparités et leur impact sur les soignants. »

Nouveaux enjeux, nouvelle liberté narrative

La différence est marquante : alors qu’ER devait se plier aux exigences des chaînes généralistes, The Pitt profite sur HBO Max d’une liberté créative inédite. Pour Noah Wyle, l’objectif n’a jamais été d’offrir un remake ; il s’agit plutôt d’explorer des territoires inédits avec la même exigence de réalisme qui avait fait le succès du feuilleton originel. L’équipe – composée également de vétérans comme John Wells et R. Scott Gemmill – s’est entourée d’experts du milieu médical afin de cerner les sujets encore peu traités à l’écran. Parmi les thématiques évoquées par Wyle :

Surdoses de fentanyl

Pénurie d’infirmières

Droits transgenres et burn-out post-pandémie

Baisse des taux de vaccination

L’un des exemples frappants : un épisode centré sur une épidémie de rougeole chez un enfant non-vacciné, inspiré directement par une résurgence réelle dans le sud-ouest des États-Unis, survenue au moment même où l’épisode était diffusé.

Saisir l’air du temps… et ses difficultés

Mais refléter l’actualité médicale pose ses propres défis : « Les événements évoluent si vite qu’il est difficile de prédire ce qui va compter demain », confie Wyle. La deuxième saison abordera frontalement les conséquences du texte législatif baptisé par l’ancien président Donald Trump, « The One Big Beautiful Bill ». Ce projet de loi controversé a déjà provoqué la fermeture de nombreux hôpitaux ruraux et privé d’assurance maladie une part croissante de la population américaine.

L’humour noir comme exutoire nécessaire

Malgré la gravité des thèmes abordés, un équilibre reste recherché par les scénaristes : « Nous nous inspirons des professionnels eux-mêmes pour trouver un humour salvateur », admet Wyle, conscient que cette forme d’autodérision demeure essentielle pour ne pas sombrer dans le cynisme. La saison 2, attendue pour janvier prochain, promet donc d’aborder sans détour les tensions du système tout en laissant place à une indispensable humanité.

Pour ceux qui voudraient rattraper leur retard, toute la première saison reste disponible sur HBO Max.