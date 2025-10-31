Star Wars : le destin oublié de Cobb Vanth

Malgré sa popularité, le personnage Cobb Vanth reste dans l’ombre des grandes figures de la galaxie.

Tl;dr Cobb Vanth, shérif de Tatooine, se distingue comme un héros discret de l’univers Star Wars.

Son parcours est développé à la fois dans les romans et les séries, notamment The Mandalorian et The Book of Boba Fett.

Malgré son importance pour la galaxie et sa popularité auprès des fans, son avenir reste incertain dans la franchise.

Un héros discret au cœur de la galaxie

Dans l’univers tentaculaire de Star Wars, l’attention du public se porte souvent sur les sagas cinématographiques et leurs figures légendaires. Pourtant, certains personnages issus des séries ou des romans méritent tout autant le détour. C’est le cas de Cobb Vanth, ce shérif de Tatooine dont la trajectoire singulière a su capter l’intérêt des fans les plus aguerris.

Tatooine, épicentre des destinées héroïques

Difficile d’imaginer un endroit plus marquant dans la galaxie que ce désert aride, théâtre des premiers pas d’Anakin et de Luke Skywalker. La planète demeure un passage obligé, où se tissent les fils du destin. C’est aussi là que le voyage de Din Djarin, protagoniste principal de The Mandalorian, croise celui de Cobb Vanth dans une quête effrénée d’identité et de justice. Ce dernier s’est approprié l’armure légendaire de Boba Fett, non par vanité mais pour protéger sa communauté contre la montée en puissance d’un nouveau syndicat du crime.

Cobb Vanth : entre roman et petit écran

Si la série télévisée dévoile une partie du parcours de Vanth, c’est le roman Star Wars: Aftermath signé Chuck Wendig qui éclaire ses motivations profondes. Décidé à sauver sa petite ville, il prend les armes – et l’armure – pour repousser les envahisseurs. Par la suite, dans The Book of Boba Fett, on retrouve Cobb Vanth confronté au redoutable Pyke Syndicate puis blessé gravement par Cad Bane, laissant planer le doute sur son sort.

La scène post-générique laisse entrevoir une renaissance possible : maintenu en vie grâce à la technologie bacta et promis à une transformation cybernétique par un ingénieur proche de Boba Fett. Pourtant, depuis cette séquence, le personnage est resté dans l’ombre.

L’avenir incertain d’un justicier apprécié

Alors que Din Djarin s’apprête à faire ses débuts sur grand écran dans The Mandalorian & Grogu, rien n’indique que Cobb Vanth bénéficiera du même traitement. La franchise laisse ainsi en suspens le destin d’un justicier exemplaire qui aurait largement sa place parmi les figures marquantes du récit intergalactique. Gageons que chez Lucasfilm, on n’oubliera pas qu’une grande saga repose aussi sur ses meilleurs « everymen ».