En laissant Ben Solo mort, Star Wars prive la saga de la rédemption d’un grand antagoniste

La disparition définitive de Ben Solo dans la saga Star Wars empêche toute possibilité de rédemption pour ce personnage-clé, marquant une rupture avec la tradition de pardon accordée aux anciens antagonistes majeurs de l’univers créé par George Lucas.

Réhabilitation de Snoke désormais impossible à l’écran.

L’univers Star Wars poursuit d’autres histoires inédites.

Un univers en expansion, mais des choix éditoriaux tranchés

Au fil des années, Star Wars n’a jamais cessé d’explorer la rédemption. De Darth Vader, sauvé in extremis à la fin du Retour du Jedi, au parcours tourmenté de son petit-fils, Ben Solo, les figures sombres bénéficient souvent d’une seconde chance. Mais aujourd’hui, la franchise prend une direction plus radicale : le retour de Ben Solo à l’écran semble définitivement exclu.

L’ombre persistante de Ben Solo et un projet avorté

Récemment, une idée audacieuse a circulé : voir Adam Driver retrouver son rôle dans un film imaginé par Steven Soderbergh. Pourtant, malgré quelques spéculations sur une éventuelle résurrection — « The dark side is a pathway to many abilities some consider to be unnatural » — la proposition n’a pas convaincu les décideurs de Disney. Le refus est sans appel : pour eux, relancer Ben Solo manquerait de cohérence, même si Driver s’est imposé comme l’un des piliers d’interprétation de la dernière trilogie.

Nouvelles voies pour la saga et absence de rédemption pour Snoke

La galaxie lointaine ne reste pourtant pas figée. Sur Disney+, les projets se multiplient : entre séries dérivées comme Skeleton Crew, incursions plus ou moins connectées à la saga Skywalker (on attend aussi le film consacré à Rey), chaque recoin narratif est exploré. Toutefois, cet élan créatif laisse sur le carreau certains arcs essentiels. En refusant un retour de Ben Solo, Disney scelle également le sort de son antagoniste majeur : Snoke.

Le scénario alternatif aurait pu offrir plusieurs atouts :

Mieux comprendre l’influence destructrice de Snoke sur la Nouvelle République.

sur la Nouvelle République. Poursuivre la quête inachevée de Ben face à ses propres démons ou aux adeptes de Snoke.

Tenter une réhabilitation nuancée du grand méchant lui-même.

Les comics avaient déjà esquissé ces dynamiques, mais jamais avec l’impact émotionnel qu’un long-métrage aurait pu atteindre.

Ahsoka et la tradition du rachat… qui s’arrête là ?

L’histoire de Star Wars prouve que tout personnage, même jugé insupportable ou mal écrit à ses débuts — pensons à Ahsoka Tano dans The Clone Wars — peut évoluer vers la lumière avec patience et nuance. Mais pour Ben Solo et Snoke, l’espoir d’une telle évolution semble désormais derrière nous. La saga poursuivra d’autres horizons ; celui-ci restera dans l’ombre.