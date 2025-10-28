Michelle Pfeiffer a décroché son rôle dans Scarface après avoir blessé Pacino lors de l’audition

Pour décrocher le rôle marquant d’Elvira Hancock dans Scarface, Michelle Pfeiffer a impressionné la production lors d’une audition intense où, manipulant une arme, elle a accidentellement blessé Al Pacino, provoquant une hémorragie notable.

Une audition qui a changé la donne

Dans l’univers impitoyable des films de gangsters, les personnages féminins peinent souvent à s’imposer. Pourtant, en incarnant Elvira Hancock dans « Scarface », Michelle Pfeiffer a su renverser la tendance. Peu prédestinée à ce rôle – elle sort alors du semi-échec de « Grease 2 » –, l’actrice n’a pas été le premier choix des producteurs. L’équipe menée par Martin Bregman et le réalisateur Brian De Palma avait rencontré « toutes les jeunes actrices du moment », des noms comme Carrie Fisher, Kim Basinger, voire Sigourney Weaver. Mais rien n’y faisait ; c’est finalement l’audace de Pfeiffer qui a fait la différence.

L’épreuve du feu face à Al Pacino

À seulement 23 ans, la jeune femme doit affronter une atmosphère pesante : le projet est celui de Al Pacino, qui bénéficie déjà d’une réputation solide avec cinq nominations aux Oscars. Sceptique quant au choix de Pfeiffer – il préférait initialement Glenn Close –, Pacino ne voyait pas en elle la partenaire idéale pour donner vie à Elvira. Mais tout bascule lors d’un screen test décisif : lors de cette scène-clé du restaurant, Michelle Pfeiffer, transcendée par la tension, se lance sans retenue. Vaisselle brisée, répliques cinglantes… La séquence tourne à l’incident lorsque Pacino se blesse. Ironie du sort, c’est ce moment de vérité sanglant qui convainc définitivement l’équipe qu’elle détient là son Elvira.

Derrière le mythe : une performance subtile et mordante

Bien que reléguée au second plan dans un film dominé par le charisme volcanique de Pacino en Tony Montana, Pfeiffer insuffle à son personnage une profondeur inattendue. Dans un monde régi par les hommes, Elvira n’est d’abord perçue que comme « trophée », accessoire ultime aux yeux des caïds. Pourtant, derrière ses allures froides et son style impeccable digne des années 1980, elle résiste et garde une parcelle d’indépendance en ridiculisant ouvertement ses compagnons. En quelques scènes seulement – parmi lesquelles celle où elle quitte Tony lors d’un dîner tendu –, elle parvient à inverser les rapports de force.

Voici comment Michelle Pfeiffer s’est imposée avec force dans ce rôle pourtant ingrat :

L’héritage d’une étoile montante

Avec cette prestation mémorable – certains diraient qu’elle vole même la vedette à Pacino lors de leur dernière confrontation –, Michelle Pfeiffer ne s’est pas contentée de convaincre Hollywood : elle s’est assurée une place durable dans l’histoire du cinéma américain. Ce rôle charnière a lancé sa carrière vers les sommets, prouvant qu’une femme peut exister autrement qu’en arrière-plan dans le milieu des gangsters.