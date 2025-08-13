Michelle Pfeiffer a refusé un chef-d’œuvre de l’horreur pour une raison touchante

Michelle Pfeiffer a refusé de jouer dans l’un des plus grands classiques du cinéma d’horreur. Derrière ce choix surprenant, une motivation personnelle et touchante qui éclaire les priorités de l’actrice à ce moment décisif de sa carrière.

Tl;dr Michelle Pfeiffer a refusé « Le Silence des agneaux ».

Elle trouvait le scénario trop « malsain ».

Aucun regret, choix assumés dans sa carrière.

Des rôles refusés et des choix assumés

Le parcours de Michelle Pfeiffer se distingue par ses prises de décision réfléchies et parfois inattendues. Si la comédienne est devenue une figure incontournable du cinéma américain, elle s’est aussi illustrée par sa capacité à décliner certains projets majeurs, même quand ils promettaient succès et reconnaissance. Parmi ces opportunités manquées, deux films reviennent souvent dans les discussions : « Bugsy », pour lequel elle a laissé la place à Annette Bening, et surtout « Le Silence des agneaux ».

L’après « Veuve mais pas trop » : une collaboration attendue

En 1988, la collaboration entre Pfeiffer et le réalisateur Jonathan Demme sur la comédie criminelle « Veuve, mais pas trop » (« Married to the Mob ») avait marqué les esprits. Séduit par sa performance, Demme envisage immédiatement de la diriger à nouveau, cette fois dans l’adaptation du roman à suspense de Thomas Harris. Le rôle convoité ? Celui de Clarice Starling, jeune recrue du FBI amenée à côtoyer le terrifiant Hannibal Lecter.

L’ombre d’un chef-d’œuvre… mais un malaise persistant

Au final, c’est bien sûr Jodie Foster qui incarnera Clarice dans ce qui deviendra un immense succès : plus de 272 millions de dollars au box-office mondial, cinq Oscars majeurs raflés en 1991, et une influence durable sur tout un pan du thriller américain. Pourtant, au moment décisif, Pfeiffer, première choix de Demme, refuse. Pourquoi ? Interrogée des années plus tard par le New Yorker, l’actrice explique sans détour son malaise : le script lui semblait tout simplement trop porteur d’une forme de mal radicale.

Voici comment elle résumait son état d’esprit :

L’atmosphère malsaine du scénario l’a mise mal à l’aise.

L’idée que « le mal triomphe à la fin » était rédhibitoire.

Surtout, elle ne voulait pas porter cela à l’écran.

Aucune amertume : carrière maîtrisée et diversifiée

Peu après ce refus retentissant, on retrouve pourtant l’actrice en haut de l’affiche avec « Frankie and Johnny », puis métamorphosée en Catwoman dans le blockbuster « Batman Returns » réalisé par Tim Burton. Si certains pourraient y voir une pointe de regret devant tant d’opportunités manquées, ce n’est manifestement pas le cas pour Pfeiffer. Selon ses propres mots : « C’était difficile parfois de choisir entre deux projets passionnants… Mais je préfère assumer pleinement mes choix que céder à la facilité. »

Ainsi se dessine une trajectoire où chaque décision compte – quitte à refuser des classiques pour préserver une certaine intégrité artistique.