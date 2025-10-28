Un film culte de loups-garous des années 80, jadis boudé, débarque sur Prime

Longtemps boudé par la critique lors de sa sortie dans les années 1980, ce film de loup-garou devenu culte fait aujourd’hui son arrivée sur Prime, offrant aux abonnés l’occasion de redécouvrir une œuvre injustement sous-estimée à sa sortie.

Un classique du loup-garou ressurgit sur Prime Video

Certains films connaissent une seconde vie, loin des critiques acerbes de leur époque. C’est précisément le cas de The Beast Within, ce film de loup-garou signé par Philippe Mora, disponible depuis le 24 octobre sur Prime Video. Dans un paysage cinématographique où les créatures mythiques fascinent toujours autant, ce long-métrage, sorti en 1982, s’offre aujourd’hui une renaissance inattendue, notamment à l’approche d’Halloween.

Une atmosphère unique, entre gore et gothique

Pour celles et ceux qui cherchent un film aussi excentrique qu’atmosphérique, The Beast Within coche toutes les cases du genre. L’action se déroule dans le décor moite et inquiétant des marais du Mississippi, où un adolescent, marqué par l’attaque mystérieuse subie par sa mère dix-sept ans auparavant, commence à ressentir des métamorphoses troublantes. Les corps s’accumulent alors que le passé ressurgit avec violence. Loin de se contenter d’un récit classique, le film impressionne surtout par son ambiance de Southern Gothic, ses effets spéciaux dérangeants et, il faut le reconnaître, une séquence de transformation absolument inoubliable. Nombreux amateurs d’horreur placent d’ailleurs cette scène parmi les plus saisissantes du cinéma.

Un accueil critique sévère, mais un statut culte

À sa sortie, The Beast Within n’a pas été épargné. Les critiques, sévères, ont qualifié le film de « violence gratuite » ou encore d’« insignifiant », pointant un scénario décousu, des prestations jugées faibles et une direction hasardeuse. Résultat : seulement 17 % sur Rotten Tomatoes côté critiques, et à peine 35 % pour le public – des scores qui, avec le recul, semblent passablement injustes. Pourtant, derrière ce rejet initial, le film a su fédérer une communauté fidèle, séduite par sa créativité et sa démesure.

Une offre étoffée pour les amateurs de monstres

Ce retour de The Beast Within n’est pas isolé : Prime Video propose en ce moment plusieurs références du cinéma d’horreur, dont cinq classiques Universal Monsters, de Bride of Frankenstein à The Invisible Man. Pour prolonger le plaisir, on pourra également se tourner vers des œuvres cultes comme Tremors, ou des titres plus récents tels que Bodies Bodies Bodies, The Boogeyman ou encore Companion. Un éventail idéal pour quiconque souhaite explorer – ou redécouvrir – la richesse du bestiaire horrifique.