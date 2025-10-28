Un acteur de Harry Potter a, par inadvertance, affublé son personnage d’un accent australien

Lors d’une scène de la saga Harry Potter, un membre du casting a surpris l’équipe en dotant involontairement son personnage d’un accent australien, une touche inattendue qui n’avait pas été prévue au scénario.

Tl;dr Domhnall Gleeson raconte son audition ratée pour Harry Potter.

Bill Weasley, rôle discret mais crucial dans la saga.

Gleeson brille désormais dans la série américaine « The Paper ».

Un faux pas mémorable sur le plateau de Harry Potter

Il n’est jamais simple pour un acteur professionnel d’évoquer ses mauvais souvenirs d’audition, surtout quand la saga s’appelle Harry Potter. C’est pourtant ce qu’a récemment confié Domhnall Gleeson, aujourd’hui tête d’affiche de la série « The Paper » sur Peacock, lors d’une interview amusée sur le plateau de « Late Night with Seth Meyers ». Revenant sur ses débuts dans la peau de Bill Weasley, l’aîné de la célèbre fratrie rousse, l’acteur irlandais admet s’être complètement trompé d’accent : « Je devais faire un accent anglais… et c’est un accent australien qui m’est venu, impossible à corriger », a-t-il raconté, visiblement encore gêné par ce souvenir. Face à un plateau médusé, le réalisateur David Yates aurait simplement lancé : « Tu fais un accent australien ? », déclenchant un moment de solitude que Gleeson n’oubliera pas de sitôt.

Bill Weasley, figure discrète mais essentielle de la saga

Mais qui est ce fameux Bill Weasley ? Peu présent à l’écran, le personnage s’avère pourtant fondamental dans les derniers volets. Fils aîné de la famille Weasley, Bill a déjà quitté Poudlard lorsque le trio Harry, Ron et Hermione entame son aventure. Employé haut placé à Gringotts, la banque des sorciers, il apporte une expertise précieuse notamment lors de l’intrigue autour de l’épée de Gryffondor et du casse au sein de la banque. L’attaque du loup-garou Fenrir Greyback marque également le personnage, qui survivra sans pour autant devenir lui-même une créature. Bref, un rôle modeste, mais décisif dans l’issue de la saga.

Une carrière lancée au-delà du monde magique

Après ce passage chez les sorciers, Domhnall Gleeson a su se forger une place de choix à Hollywood. De « Ex Machina » à « Brooklyn », en passant par « Star Wars » où il incarne le glacial General Hux, il multiplie les registres. Aujourd’hui, il prête son talent — et cette fois un impeccable accent américain — à Ned Sampson, rédacteur en chef idéaliste de la série comique « The Paper ». Diffusée sur Peacock, cette production créée par Greg Daniels (le cerveau derrière « The Office ») offre à Gleeson l’occasion de s’éloigner des maladresses linguistiques du passé, comme il le souligne non sans humour : « J’espère que mon accent américain dans ‘The Paper’ est meilleur, mais à vous de juger ! »

À voir ou à revoir

Pour les nostalgiques ou les curieux, rappelons que les films Harry Potter sont disponibles en streaming sur HBO Max et Peacock. Quant à « The Paper », elle s’impose déjà comme une nouveauté à suivre pour quiconque souhaite découvrir le parcours singulier d’un acteur passé maître dans l’art du rebond… accent compris.