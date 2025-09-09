« The Paper » s’éloigne de « The Office » et se rapproche d’une autre sitcom culte

La série The Paper, autrefois comparée à The Office pour son ton et son humour, semble aujourd’hui s’éloigner de cette référence pour se rapprocher d’une autre sitcom populaire, marquant ainsi une évolution notable dans son identité.

Tl;dr « The Paper » prolonge l’esprit de « The Office ».

La série se rapproche d’« Abbott Elementary » dans son ton.

Un hommage positif au journalisme, diffusé sur Peacock.

Une filiation assumée, mais un nouveau regard

Douze ans après la fin de The Office, la nostalgie persiste chez les fans du genre mockumentaire. Pourtant, l’arrivée de The Paper vient bousculer les comparaisons attendues. Alors que beaucoup s’attendaient à un simple prolongement de l’univers Dunder Mifflin, cette nouvelle série prend plutôt le parti d’emprunter la voie tracée récemment par Abbott Elementary. Cette création, imaginée par Quinta Brunson, s’est imposée sur ABC dès 2021 avec une énergie différente et a déjà raflé quatre Emmy Awards en quatre saisons – presque autant que « The Office » en neuf ans.

L’héritage moqueur revisité

Dès ses débuts, « The Paper » opte pour une tonalité nettement moins cynique que son illustre aînée. Là où « The Office » brillait par ses situations embarrassantes et ses plaisanteries parfois cruelles – souvenons-nous des facéties incessantes de Jim envers Dwight ou des maladresses répétées de Michael Scott –, le spin-off choisit une approche bienveillante. Les journalistes du « Truth Teller », menés par Domhnall Gleeson dans le rôle de Ned, cherchent à maintenir à flot une rédaction fragilisée, tout en célébrant la dimension humaine du métier. La relation entre Ned et Mare n’est d’ailleurs pas sans rappeler celle qui unit Janine et Gregory dans « Abbott Elementary », ou encore, plus indirectement, Jim et Pam.

Des modèles inspirants au service d’un message positif

Si l’on devait dresser la liste des séries qui ont popularisé le faux documentaire ces dernières années – citons pêle-mêle :

Parks and Recreation ,

, Modern Family ,

, ou encore What We Do In The Shadows

– rares sont celles qui adoptent un ton aussi optimiste que « The Paper ». L’influence d’Abbott Elementary est palpable : il s’agit ici de montrer que les acteurs ordinaires de notre société (enseignants pour l’une, journalistes pour l’autre) peuvent être de véritables héros, malgré la précarité ou l’épuisement du secteur.

L’avenir du mockumentaire engagé ?

Loin de se cantonner à une imitation ou à un simple clin d’œil à son univers d’origine, « The Paper » s’impose comme un hommage aux métiers invisibles et propose un regard tendre sur le déclin du journalisme papier. Cette série – désormais disponible sur Peacock – pourrait bien séduire durablement celles et ceux qui espèrent voir le mockumentaire continuer à évoluer vers plus de justesse et d’empathie.