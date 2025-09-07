Saison 1 de The Paper : l’ambiance chaotique de The Office à son apogée… pour notre plus grand plaisir

La première saison de The Paper rappelle aux téléspectateurs l’époque la plus chaotique de The Office, en multipliant les situations gênantes et les maladresses, mais parvient à transformer cette ambiance inconfortable en une expérience télévisuelle captivante et divertissante.

Tl;dr « The Paper » propose une nouvelle dynamique sans copier « The Office ».

Ned et Mare rappellent le couple emblématique Jim et Pam.

Série déjà renouvelée pour une saison 2 sur Peacock.

Un spin-off sans complexe

Alors que les amateurs de sitcoms gardent en mémoire l’ombre imposante laissée par « The Office », difficile d’ignorer la réalité : même les meilleures séries finissent par lasser, surtout quand elles perdent leur figure de proue. Le départ de Michael Scott (incarné par Steve Carell) avait laissé un vide que peu ont oublié. Nombreux sont ceux qui considèrent les saisons post-Carrell comme inférieures, malgré l’énergie insufflée par le duo central formé par Jim Halpert et Pam Beasley. Sur ce terrain glissant, « The Paper », nouveau spin-off audacieux, s’aventure sans prétendre rivaliser avec les plus belles heures de son aînée.

Loin du copier-coller : une nouvelle énergie

En installant son univers au sein de la rédaction du The Truth Teller, « The Paper » refuse la facilité : pas question ici d’introduire un ersatz de Michael Scott. Loin d’un manager bouc émissaire, on découvre avec Ned Sampson (interprété par Domhnall Gleeson) un chef bienveillant, déterminé à ramener l’équipe sur le chemin du succès. La série adopte ainsi sa propre tonalité tout en laissant planer, subtilement, l’écho des personnages qui faisaient battre le cœur de la version américaine originelle.

Ned et Mare : héritiers inattendus ?

Impossible toutefois d’ignorer l’alchimie entre Ned et sa collègue Mare Pritti (jouée par Chelsea Frei). Cette relation naissante n’est pas sans rappeler celle de Jim et Pam, dont la complicité avait conquis le public dès les premiers épisodes. L’évolution professionnelle et personnelle du duo pourrait bien constituer la colonne vertébrale émotionnelle de cette nouvelle mouture — pari risqué, mais prometteur, tant leur dynamique semble naturelle.

Voici ce que « The Paper » met en avant pour séduire :

Des personnages inédits, mais immédiatement attachants.

Un cadre familier renouvelé grâce à une écriture moderne.

La promesse d’un fil rouge romantique assumé.

Déjà un avenir assuré sur Peacock

Pour les curieux souhaitant se faire leur propre avis, la première saison est disponible en streaming sur Peacock. Le succès semble au rendez-vous : une seconde saison a d’ores et déjà été commandée. Reste à savoir si Ned et Mare sauront faire vibrer aussi longtemps que leurs illustres prédécesseurs…