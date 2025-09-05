Douze ans après la fin, The Office dévoile une conclusion inédite qui risque de décevoir

Douze ans après la fin de la série culte The Office, une nouvelle conclusion vient bouleverser l’histoire. Ce changement inattendu risque de surprendre et de décevoir les nombreux fans attachés à la fin originale.

Un adieu à Scranton : la fin d’une époque

Difficile d’imaginer le monde de Dunder Mifflin sans la silhouette familière du Scranton Business Park. Pourtant, c’est bien ce que révèle le spin-off The Paper, qui ouvre sa première scène sur les vestiges d’un passé révolu. La mythique succursale, cœur battant de neuf saisons de rires, a fermé ses portes en 2019, remplacée depuis par une entreprise spécialisée dans le laser. L’emblématique Bob Vance – figure incontournable chez Vance Refrigeration – l’annonce d’un ton résigné : « Dunder Mifflin n’existe plus ici depuis des années ». Le destin de ses anciens collègues se dessine ailleurs, entre déplacements forcés et nouveaux départs.

Une transition vers de nouveaux horizons

Dans la foulée, on apprend qu’Enervate, nouvel acteur du secteur papetier, a racheté Dunder Mifflin. Certains employés historiques, comme Phyllis Vance, ont ainsi été transférés à Toledo. Cette redistribution laisse planer l’incertitude quant à l’avenir des figures emblématiques telles que Dwight Schrute ou Angela Martin : difficile d’imaginer Angela se consacrer exclusivement à la culture des betteraves sur les terres de Schrute Farms… Quant à Jim Halpert et Pam Beesly, leur projet texan présenté dans le final semble s’être concrétisé, mais leur quotidien reste flou.

L’esprit de The Office plane sur The Paper

Tout en marquant une nette rupture avec son aînée, The Paper ne peut s’empêcher quelques clins d’œil. Les caméras suivent désormais un cadre aux airs de Michael Scott chez Enervate et croisent Oscar Martinez au détour d’un couloir du journal local, le Toledo Truth Teller. Réticent face à cette nouvelle intrusion documentaire (« j’ai signé ces papiers il y a vingt ans ! »), Oscar incarne cette ambiguïté : tourner la page sans effacer totalement le passé.

Nouveaux défis pour une nouvelle série

Malgré un début volontairement déroutant qui entérine la fin de l’ère Dunder Mifflin, les créateurs – menés par Greg Daniels – semblent assumer ce choix. La série promet d’explorer les trajectoires inédites des nouveaux venus tout en laissant planer le mystère sur les anciens héros. Car après tout :

The Paper affirme son identité propre dès ses premières minutes.

L'attachement au passé laisse place à une curiosité renouvelée.

Disponible sur Peacock, ce spin-off invite les fans à accepter cette nouvelle page tout en spéculant – non sans nostalgie – sur le sort réservé aux inoubliables employés de Scranton.