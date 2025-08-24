Un acteur de The Office rêve d’incarner un héros DC méconnu, un choix surprenant mais idéal

L’un des acteurs emblématiques de la série The Office a récemment exprimé son intérêt pour incarner un super-héros peu connu de l’univers DC, suscitant l’enthousiasme des fans qui voient en ce choix une association particulièrement prometteuse.

Tl;dr Rainn Wilson vise le rôle de Plastic Man chez DCU.

chez DCU. Ben Schwartz aussi intéressé par ce personnage comique.

James Gunn reste discret sur le choix final.

Un engouement renouvelé autour de Plastic Man

Si le futur du DC Universe orchestré par James Gunn reste sous haute surveillance, un nom inattendu refait surface dans les discussions : celui de Plastic Man. Ces dernières semaines, la curiosité et l’humour entourant ce personnage culte ont pris de l’ampleur, portés notamment par deux figures familières du grand et du petit écran.

L’appel du pied de Rainn Wilson

Devant une foule enthousiaste à la Fan Expo Chicago, Rainn Wilson, célèbre pour son rôle dans The Office, a confié avoir déjà glissé plusieurs allusions à son ami et réalisateur, James Gunn. « Hey man, tu dois absolument faire quelque chose avec Plastic Man », aurait-il lancé à plusieurs reprises, soulignant à quel point il affectionne ce personnage. Pour Wilson, le super-héros élastique possédait « un humour ravageur » qui faisait des comics « d’excellents moments de comédie ». Il ne cache pas son envie d’incarner – ou simplement de voir revivre – ce héros burlesque dont il se dit fan depuis l’enfance.

D’autres prétendants sur les rangs ?

L’enthousiasme pour ce héros n’est pas exclusif à Wilson. De son côté, Ben Schwartz, voix emblématique du hérisson bleu dans la saga cinématographique Sonic, ne cache pas non plus ses ambitions. L’acteur se revendique ami de Gunn et multiplie lui aussi les appels du pied publics. Selon Schwartz, « Plastic Man pourrait être au DCU ce que Deadpool est à Marvel : un trublion drôle et décalé au sein d’une équipe souvent trop sérieuse ». Il insiste même sur le potentiel comique du personnage et sa capacité à offrir une dynamique nouvelle à la Justice League grâce à un ton plus léger.

L’espoir d’un vent nouveau chez DCU

À mesure que les rumeurs enfle autour des prochains castings supervisés par Gunn, une question s’impose : verra-t-on bientôt débarquer un Plastic Man plein d’humour au sein des prochaines superproductions ? Ni Wilson ni Schwartz ne semblent se battre férocement pour décrocher le costume ; leur souhait partagé est avant tout de rendre justice à cet outsider atypique. Reste à savoir si le réalisateur succombera aux sirènes nostalgiques et humoristiques… ou s’il réservera la surprise pour plus tard.

Pour beaucoup d’amateurs comme pour ces comédiens, un peu plus de fantaisie ne ferait sans doute pas de mal à l’univers DC actuellement en pleine mutation.